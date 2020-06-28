Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi’ne kalabilmek için Süper Lig’de üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe sahasında ligde kalma yolunda kritik haftalara giren Yeni Malatyaspor’u misafir etti. İlk yarısı oldukça düşük bir tempoda geçen maçta goller ikinci yarıda gelirken, son bölüm uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek dakikalara sahne oldu. Birinci 45’te pozisyon mumla arandı. 41’te Umut Bulut Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı ama genç kaleci Altay tehlikeyi sezerek, rakip oyuncunun pozisyonunu bozdu. 45+2’de Garry Rodrigues ceza sahasının dışından kaleyi yoklasa da Beninli kaleci Farnolle oldukça sert gelen bu şutta gole izin vermedi ve ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0.

> Müthiş baskı

İkinci yarıyla birlikte, özellikle Emre Belözoğlu’nun dâhil olmasıyla oyun hareketlendi. 56’da Umut vurdu, Altay dokundu, top direkte patladı. 65’te Gökhan Töre çift sarıdan atıldı. 70’te Hasan Ali’nin ortasında Vedat Muriç suskunluğunu bozdu: 1-0. 81’deki Fofana’nın serbest vuruş ortasında Ndayishimiye tabelayı eşitledi: 1-1. 89’da bir duran topla daha gol bulan konuk takımda son vuruşu yapan isim bu defa Donald oldu: 1-2. Ardından Fener inanılmaz yüklendi. 90+1’de Deniz’in ortasında Ozan Tufan ‘daha bitmedik’ dedi: 2-2. Uzatmanın son dakikasında bu defa Ferdi ortaladı, Ozan bir kere daha sahne alarak Sarı Kanarya’yı uçurdu: 3-2.

Dokunmadım bile hocam!

Emre Belözoğlu ile girdiği bir kafa topu mücadelesi sonrasında ağır bir kararla ikinci sarı karttan atılan Gökhan Töre, hakem Ali Şansalan’a isyan etti. Kafasını tutarak yerde kıvranan Emre’nin yanına giden Gökhan, hakeme “Dokunmadım bile hocam” dedi.

Emre gözyaşlarıyla

Oyuna sonradan giren Emre, galibiyette önemli rol oynarken son dakikada gelen gol sonrasında duygularına hâkim olamayıp gözyaşlarına boğuldu. Fenerbahçe, Twitter hesabından Emre’nin fotoğrafını “Kaptan” yazısıyla paylaştı.

ADALEDE YIRTIK VAR

Mehmet Ekici kapattı

∂ Fenerbahçe’ye Mehmet Ekici’den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ekici’nin sağ bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun 3-4 hafta sahalarda uzak kalacağı öğrenildi.

TAHİR KARAPINAR:

Emre geleceği planlıyor

∂ Tahir Karapınar “Şahsen Emre’nin bir sene daha devam etmesini isterdim. Onun gibi oyuncular az yetişiyor. Ama kendisinin işleri çok yoğun. Antrenmanlara az çıkıyor, çok çalışıyor, az uyuyor, gelecek senenin planlamalarını yapıyor” diye konuştu.

GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Garry Rodrigues cezalı

∂ Sarı-lacivertli takımda kart sınırındaki oyunculardan Garry Rodrigues, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Afrikalı oyuncu, takımının önümüzdeki hafta Kadıköy’de Göztepe ile yapacağı maçta oynayamayacak.