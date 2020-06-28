Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camianın merak ettiği konularda açıklamalar yaptı. “Gelecek sezon için güçlü bir yapılanma ve kadro oluşturmaya mecburuz” diyen Koç, “Bir oyuncuya birçok farklı kulüp talip olabilir, profesyonel futbolcular da mevzuatlara uygun şekilde her takım ile görüşebilir. Ancak eğer bir oyuncuya Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe’ye gelecektir. Bu böyle bilinmelidir. İsimler ve gelecek futbolcu isimleri şu an itibarıyla büyük ölçüde belirlenmiş durumda. Sezon biter bitmez inanarak gerçekleştirdiğimiz bu hamleleri açıklayacağız” sözlerini kullandı. Bir yıl sonraki seçime aday olup olmayacağı sorulan Koç, “Şimdiden konuşmak erken. Aday olsak da olmasak da herkes bilsin ki kalan süreyi F.Bahçe’ye yakışır şekilde geçireceğiz” cevabını verdi.