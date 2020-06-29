Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi düşen ağlamaz derler ama Trabzonspor ağlıyor! Nasıl ağlamasın ki? Şampiyonluk ipi elinde olan bordo-mavililer, son iki haftada 4 puan kaybetti ve beklemeye geçti. Karadeniz ekibi “Atanın ve tutanın iyi olacak” tezini çürüttü. Çünkü hem atanları iyi hem tutanları iyi ancak gelinen noktaya bakıldığında ciddi “teknik arızalar” söz konusu. Sezonun en iyi futbolunu oynayan takımların başında gelen Trabzonspor, ligde üstünlük sağladığı 10 maçta sekiz beraberlik ve iki mağlubiyet aldı, toplam 22 puan kaybetti. Bu kayıplar üst üste gelince takım liderlikten düştü ve şampiyonluk yolunda ciddi yara aldı.

> Pandemi sonrası...

Dikkat çekici bir diğer durum ise pandemi sonrasındaki kayıplardı. Koronavirüs süreci öncesinde Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, sonra Göztepe'yi deplasmanda 3-1 ile geçerken dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile 2-2, sahasında MKE Ankaragücü ile de 1-1 berabere kaldı, son dört maçta 6 puan alabildi. Gelinen noktada en önemli eleştiri yönetime ve teknik ekibe yapıldı. Ahmet Ağaoğlu’nun Ünal Karaman’ı göndermesi hata olarak yorumlanıp mevcut teknik adam Hüseyin Çimşir’in oyunu iyi okuyamadığı yorumları ağırlıktaydı.

Kaldırın kafanızı

Kaptan Jose Sosa, sakatlığı sonrası takıma dönerken Ankaragücü beraberliğinin üzüntüsü vardı. Tecrübeli kaptan kaybın ciddi olduğunu kabul ederken bitip giden bir şey olmadığını ve yine bu durumdan çıkabileceklerini söyledi. Sosa, arkadaşlarından kafalarını kaldırmalarını ve önlerine bakmalarını istedi.