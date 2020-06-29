Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Eksiklerle boğuşan Galatasaray, Trabzon’un berabere kaldığı, Sivas’ın ise üç puan kaybettiği haftada Başakşehir’i yenerek zirve yarışında tekrar ben de varım demek istiyordu. Sarı-kırmızılılar çok önemli isimlerinin yokluğunda zorlu doksan dakikaya beklenenden daha iyi başladı. Geride akıllıca oyun kurdu, orta sahayı domine etti, topun kontrolünü eline aldı. Fakat Mert Günok’un kusursuz performansı ev sahibinin mağlubiyetini önlerken ligin ilk dört takımı da puan kaybı yaşamış oldu. Bu sezon deplasman karnesi pek iç açıcı olmayan sarı-kırmızılılar maça iyi başlayan taraftı. Defanstan Lemina-Seri iş birliği ile oyun kurdu Aslan. Kendinden sonra ligin en az gol yiyen takımı olan Başakşehir’e karşı ilk yarıda azımsanmayacak kadar pozisyona da girdi.

> Mert yıldızlaştı

34’te Feghouli’nin pasında Emre’nin karşı karşıya vuruşunda ve 45’te Saracchi’nin net pozisyonunda Mert gole izin vermedi. İkinci yarıya Okan Buruk'un Robinho-Demba Ba değişikliği ile başlaması dengeleri değiştirdi. Başakşehir kısa sürede net fırsatlar buldu. 'Geliyorum' diyen golün sesi 51’de duyuldu. İrfan’ın ortasına arka direkte kafayı vuran Aleksic takımını öne geçirdi: 1-0. 67’de iki rakibini geçen Onyekuru çok sert vurdu, yine Mert sahneye çıktı. Sadece bir dakika sonra Saracchi sol çizgi üzerinde yerden içeri kesti; Emre Akbaba, Mert’ten önce topa dokunarak skoru eşitledi: 1-1. Aslan baskısını artırdı. Visca ikinci sarıdan kızarınca ev sahibi on kişi kaldı. Onyekuru ile müsait bir pozisyondan gol çıkaramayan Fatih Terim'in takımı şampiyonluk şansını yedi bitirdi.

ASLAN FARK ATTI

Topa sahip oldu ama!

∂ G.Saray maçın genelinde topla oynamada Başakşehir'e yüzde 63'e, yüzde 37 gibi büyük bir fark attı. Fakat sarı-kırmızılı takımın topa bu kadar sahip olması üç puanı getirmeye yetmedi. Maç sonunda sevinen taraf Başakşehirli oyunculardı.

AKBABA: İYİ HAZIRLANMIŞTIK

Kazanmamız lazımdı

∂ G.Saray'ın golünü atan Emre Akbaba, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Sonuçta direkt rakibimiz olan bir takımdı. Kazanmamız lazımdı. Takım olarak çok pozisyona girdik. 2 puan bıraktığımız için üzgünüz. Çok önemli oyuncularımız eksikti" diye konuştu.

LEMINA VE LINNES

İki sakat daha

∂ Zaten çok eksiği bulunan G.Saray'da sakatlar kervanına Lemina ve Linnes de eklendi. 52. dakikada kendisini yere bırakan Mario Lemina oyuna devam edemedi. 79'da da Martin Linnes sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Şampiyonluğu istiyoruz

Medipol Başakşehir'in hocası Okan Buruk kritik karşılaşmanın ardından, şampiyonluk yarışını değerlendirirken, "Biz lige çok kötü başladık ve sonunu iyi bitireceğiz dedik. Şu anda bu yolda ilerliyoruz. 5 haftalık bir süreç kaldı. Belki bu maçı kazansaydık 4 galibiyet de bize yetecekti. Yarış devam ediyor ve beklenmedik kayıplar oluyor. Biz şampiyon olmak istiyoruz ve daha iyi olmamız gerekiyor" sözlerini kullandı. Okan Hoca, "Golü attıktan sonra gereksiz geriye yaslandık. Rakibe çok fazla top verdik. Bunun nedenlerinden biri de rakibin forvetsiz oynaması ve Emre Akbaba’nın gezmesi. Top çok fazla Galatasaray’da kaldı" sözlerini kullandı.

ALEKSIC-MAHMUT-VISCA

Başakşehir üç yıldızını kaybetti

Başakşehir dünkü maçta üç önemli oyuncusunu kaybetti. Aleksic gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İlk yarının son bölümlerine yaklaşırken Mahmut da yaptığı faulle kart aldı ve sınırı geçti. İkinci yarının son bölümlerinde kırmızı kart gören Visca da benzer akıbeti yaşadı. Üç önemli oyuncu önümüzdeki hafta Antalya maçında forma giyemeyecek.