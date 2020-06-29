Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından, “Hakikaten oyuncularımın ayaklarına, ellerine sağlık. Çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekirdi ama bu mücadeleye saygı duyuyorum” derken, “Eksiklerimize rağmen bu futbol, beni sevindirdi. Oynanan top, Galatasaray’a yakışan bir futbol. Muhakkak ki dışarıdan seyreden gözler için eksikler var ama biz bahane etmiyoruz, sebep göstermiyoruz. Ne varsa onunla oynamaya çalışıyoruz” sözlerini kullandı.

> Kartlar, cezalılar

Başakşehir karşısındaki puan farkı hakkında da konuşan Terim, “Mutsuzum!.. Yenip 5 puanlık farkla ilgili konuşmayı çok isterdim ama olmadı. Çok yaklaşmıştık. Yapacak bir şey yok, devam edeceğiz. Yeter ki böyle oynayalım. Galatasaray her haliyle iyi futbol oynamaya devam edecek” şeklinde konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Pandemi öncesi olağanüstü futbol oynayan bir Galatasaray vardı. Pandemide olan oyuncularımızı kaybettik. Ardından da kartlar, cezalılar oldu. Olmayan kararlar oldu” dedi.

CENGİZ’E GEÇMİŞ OLSUN

Sağlıkçılar tribünde

∂ Başakşehir Kulübü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının kartondan maketlerine tribünde yer verdi. Rahatsızlık geçiren G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz için de, ‘geçmiş olsun’ pankartı açıldı.

Edin Visca ilk defa kızardı

Galatasaray karşısında 74 ve 85. dakikalarda sarı kart gören Visca, oyundan atıldı. Bu, 30 yaşındaki futbolcunun profesyonel kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart oldu. Özellikle ikinci kartında topu uzaklaştırmak isterken rakibinin ayağına tekme atan Boşnak futbolcu gördüğü kırmızıyla birlikte büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Visca’yı takım arkadaşları teselli etti.