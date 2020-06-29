Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor’a 2-0 kaybeden Sivasspor’un, ev sahibi olduğu maçlarda 16 maçtır süren yenilmezlik serisi sona erdi. Karşılaşmanın 13. dakikada penaltı kaçıran ve sergilediği performansla hayal kırıklığına neden olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada tepkilerin odağındaki isim olurken, genç futbolcu flaş bir hamle yaparak twitter hesabını kapattı.
Yandaş ayrıca diğer sosyal medya hesaplarını da yorum yapılmasına engelledi.
Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabını kapattı
29.06.2020 - 10:56 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DG Sivasspor’un evinde Kayserispor’a 2-0 yenildiği maçın 13. dakikasında penaltı kaçıran ve müsabakada etkisiz bir oyun sergileyen Mert Hakan Yandaş, kendisine gösterilen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.
Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor’a 2-0 kaybeden Sivasspor’un, ev sahibi olduğu maçlarda 16 maçtır süren yenilmezlik serisi sona erdi. Karşılaşmanın 13. dakikada penaltı kaçıran ve sergilediği performansla hayal kırıklığına neden olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada tepkilerin odağındaki isim olurken, genç futbolcu flaş bir hamle yaparak twitter hesabını kapattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mert Hakan Yandaş,Sivasspor,sosyal medya,
714379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/714379.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
17
9
3
28
60
02
TRABZONSPOR A.Ş.
29
16
10
3
33
58
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
15
8
6
17
53
04
GALATASARAY A.Ş.
29
14
10
5
22
52
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
15
5
9
14
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
29
13
7
9
12
46
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
12
9
8
17
45
08
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
8
11
-2
38
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
9
10
10
-11
37
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
29
8
11
10
-5
35
11
KASIMPAŞA A.Ş.
28
9
5
14
-9
32
12
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
8
8
13
-13
32
13
GENÇLERBİRLİĞİ
28
8
7
13
-12
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
5
16
-18
29
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29
7
7
15
-3
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
7
7
15
-31
28
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
5
12
12
-16
27
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
5
10
14
-23
25
Süper Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
26.06.2020 21:00
Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor
27.06.2020 18:30
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
27.06.2020 21:00
Trabzonspor 1 - 1 Ankaragücü
27.06.2020 21:00
Göztepe 3 - 3 Alanyaspor
28.06.2020 18:30
Sivasspor 0 - 2 Hes Kablo Kayserispor
28.06.2020 18:30
Rizespor 2 - 2 Denizlispor
28.06.2020 21:00
Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
28.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
29.06.2020 21:00
Gençlerbirliği - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
30
16
9
5
17
57
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
30
15
8
7
11
53
03
ADANA DEMİRSPOR
30
14
9
7
23
51
04
BURSASPOR
30
15
7
8
8
49
05
AKHİSARSPOR
30
13
9
8
4
48
06
ALTAY
30
12
11
7
8
47
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
30
12
11
7
7
47
08
GİRESUNSPOR
30
12
8
10
-2
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
30
10
11
9
1
41
10
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
30
11
8
11
-1
41
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
30
10
9
11
-5
39
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
30
8
11
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
30
7
13
10
2
34
14
ALTINORDU
30
7
11
12
-8
32
15
BOLUSPOR
30
4
15
11
-12
27
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30
6
9
15
-13
24
17
ADANASPOR A.Ş.
30
3
11
16
-19
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
30
7
6
17
-15
12
PTT 1. Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
26.06.2020 20:00
Bursaspor 1 - 0 Adanaspor
26.06.2020 20:00
Altinordu 1 - 2 Keçiörengücü
27.06.2020 17:30
Eskişehirspor 2 - 2 Altay
27.06.2020 17:30
Osmanlispor 1 - 3 Erzurumspor
27.06.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Boluspor
27.06.2020 20:00
Adana Demirspor 4 - 2 Giresunspor
28.06.2020 17:30
Hatayspor 2 - 0 Ekol Hastanesi Balikesirspor
28.06.2020 20:00
Karagümrük 1 - 0 Istanbulspor
28.06.2020 20:00
Akhisarspor 1 - 0 ümraniyespor