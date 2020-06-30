Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
30.06.2020 - 12:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray,Trabzonspor,Cüneyt Çakır,
714655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/714655.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
17
9
3
28
60
02
TRABZONSPOR A.Ş.
29
16
10
3
33
58
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
15
8
6
17
53
04
GALATASARAY A.Ş.
29
14
10
5
22
52
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
15
5
9
14
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
29
13
7
9
12
46
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
12
9
8
17
45
08
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
8
11
-2
38
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
9
10
10
-11
37
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
29
8
11
10
-5
35
11
KASIMPAŞA A.Ş.
29
10
5
14
-7
35
12
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
8
8
13
-13
32
13
GENÇLERBİRLİĞİ
29
8
7
14
-14
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
5
16
-18
29
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29
7
7
15
-3
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
7
7
15
-31
28
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
5
12
12
-16
27
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
5
10
14
-23
25
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
03.07.2020 21:00
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
04.07.2020 18:30
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
04.07.2020 18:30
Ankaragücü - Alanyaspor
04.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Başakşehir
04.07.2020 21:00
Fenerbahçe - Göztepe
05.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Sivasspor
05.07.2020 21:00
Konyaspor - Rizespor
05.07.2020 21:00
Galatasaray - Trabzonspor
06.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
30
16
9
5
17
57
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
30
15
8
7
11
53
03
ADANA DEMİRSPOR
30
14
9
7
23
51
04
BURSASPOR
30
15
7
8
8
49
05
AKHİSARSPOR
30
13
9
8
4
48
06
ALTAY
30
12
11
7
8
47
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
30
12
11
7
7
47
08
GİRESUNSPOR
30
12
8
10
-2
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
30
10
11
9
1
41
10
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
30
11
8
11
-1
41
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
30
10
9
11
-5
39
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
30
8
11
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
30
7
13
10
2
34
14
ALTINORDU
30
7
11
12
-8
32
15
BOLUSPOR
30
4
15
11
-12
27
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30
6
9
15
-13
24
17
ADANASPOR A.Ş.
30
3
11
16
-19
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
30
7
6
17
-15
12
PTT 1. Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
30.06.2020 17:30
Keçiörengücü - Menemenspor
30.06.2020 19:00
Adanaspor - Altinordu
30.06.2020 20:00
Giresunspor - Bursaspor
01.07.2020 17:30
Boluspor - Hatayspor
01.07.2020 20:00
Erzurumspor - Adana Demirspor
01.07.2020 20:00
Altay - Osmanlispor
02.07.2020 17:30
ümraniyespor - Eskişehirspor
02.07.2020 20:00
Istanbulspor - Akhisarspor
02.07.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Karagümrük