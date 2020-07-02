Galatasaray ile sözleşmesi biten Yuto Nagatomo, bugün sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı. İdmanda arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki futbolcu, bu esnada gözyaşlarını tutamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Japon oyuncuya sosyal medya hesabından veda etti. Nagatomo ile fotoğrafını paylaşan Terim, "Yolun açık olsun evlat" notunu düştü.
Fatih Terim'den Nagatomo'ya: Yolun açık olsun evlat
02.07.2020 - 16:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Yuto Nagatomo ile fotoğrafını paylaşarak, "Yolun açık olsun evlat" sözleriyle Japon futbolcuya veda etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Terim,Yuto Nagatomo,Galatasaray,
715159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/715159.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
17
9
3
28
60
02
TRABZONSPOR A.Ş.
29
16
10
3
33
58
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
15
8
6
17
53
04
GALATASARAY A.Ş.
29
14
10
5
22
52
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
15
5
9
14
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
29
13
7
9
12
46
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
12
9
8
17
45
08
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
8
11
-2
38
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
9
10
10
-11
37
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
29
8
11
10
-5
35
11
KASIMPAŞA A.Ş.
29
10
5
14
-7
35
12
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
8
8
13
-13
32
13
GENÇLERBİRLİĞİ
29
8
7
14
-14
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
5
16
-18
29
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29
7
7
15
-3
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
7
7
15
-31
28
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
5
12
12
-16
27
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
5
10
14
-23
25
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
03.07.2020 21:00
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
04.07.2020 18:30
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
04.07.2020 18:30
Ankaragücü - Alanyaspor
04.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Başakşehir
04.07.2020 21:00
Fenerbahçe - Göztepe
05.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Sivasspor
05.07.2020 21:00
Konyaspor - Rizespor
05.07.2020 21:00
Galatasaray - Trabzonspor
06.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
31
16
9
6
16
57
02
ADANA DEMİRSPOR
31
15
9
7
24
54
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
15
8
8
10
53
04
BURSASPOR
31
16
7
8
9
52
05
ALTAY
31
13
11
7
11
50
06
AKHİSARSPOR
30
13
9
8
4
48
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
30
12
11
7
7
47
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
31
11
11
9
2
44
09
GİRESUNSPOR
31
12
8
11
-3
44
10
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
30
11
8
11
-1
41
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
31
10
9
12
-6
39
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
30
8
11
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
30
7
13
10
2
34
14
ALTINORDU
31
7
12
12
-8
33
15
BOLUSPOR
31
5
15
11
-11
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
31
6
9
16
-16
24
17
ADANASPOR A.Ş.
31
3
12
16
-19
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
30
7
6
17
-15
12
PTT 1. Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
30.06.2020 17:30
Keçiörengücü 2 - 1 Menemenspor
30.06.2020 19:00
Adanaspor 0 - 0 Altinordu
30.06.2020 20:00
Giresunspor 0 - 1 Bursaspor
01.07.2020 17:30
Boluspor 1 - 0 Hatayspor
01.07.2020 20:00
Erzurumspor 1 - 2 Adana Demirspor
01.07.2020 20:00
Altay 3 - 0 Osmanlispor
02.07.2020 17:30
ümraniyespor - Eskişehirspor
02.07.2020 20:00
Istanbulspor - Akhisarspor
02.07.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Karagümrük