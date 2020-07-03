Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından yeni baş antrenörün arayışlarına girmişti. Son ana kadar Jasikevicius'u takımın başına getirmek için büyük çaba arayan Başkan Ali Koç ve yöneticileri Litvanyalı koçu Barcelona'ya kaptırdı. Jasikevicius dün Katalan ekibine imza attı. Fenerbahçe Yönetimi bu gelişme sonrası ibreyi Sırp koç Igor Kokoskov'dan yana kırdı ve yapılan görüşmeler sonrası 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Kokoskov'un karar vermesinde Obradovic ile F.Bahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic'in verdikleri olumlu referansın büyük etkisi olduğu öğrenildi.

> Dev başarı

2004-2005 yıllarında Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov, 2017 yılında Slovenya ile EuroBasket şampiyonluğu yaşayarak dev bir başarıya imza attı. Phoenix Suns'ı çalıştıran Kokoskov, Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers ve Sacramento Kings'te de yardımcı antrenörlük yaptı. Öte yandan F.Bahçe Beko'da Obra sonrası çözülme devam ediyor. Koskas Sloukas ülkesinin takımı Olimpiakos’a, Westermann da Maccabi’ye imza atmaya hazırlanıyor.

KOÇ DURUŞMAYA KATILACAK

3 Temmuz çıkarması

n FETÖ’nün ‘Futbolda şike kumpası’ davasında 4’ü tutuklu, 107 sanığın yargılandığı dava Silivri’de sürüyor. Başkan Ali Koç da müşteki sıfatıyla bugünkü duruşmaya katılacak. Sarı-lacivertli taraftarlar da Silivri’ye çıkarma yapacak.

İyi şanslar koç

Kokoskov ile 2016/17 sezonunda Slovenya Milli Takımı’nda mücadele eden NBA oyuncusu Goran Dragic eski koçu için tweet atarak, ”Üç yıllık macerada Fenerbahçe’ye ve Kokoskov’a iyi şanslar. Seninle gurur duyuyorum koç” ifadelerini kullandı.

Fener’e yeni Moussa

Isla ile yolların ayrılmasın ardından yeni sezon için sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona’nın 21 yaşındaki futbolcusu Moussa Wagué için görüşmelerini sürdürüyor. Fransız basını, Fenerbahçe’nin Moussa Wagué transferinde ısrarcı olduğunu, Senegalli oyuncunun da Barcelona planlarında yer almadığı gerekçesiyle kariyerine Türkiye’de devam edebileceğini yazdı. Katalanların 2023’e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu kiralayabileceği belirtildi. Fenerbahçe’de bir başka Senegalli Moussa Sow, futbolu ve kişiliğiyle taraftarın kalbini kazanmıştı.

O teknik adam Bulut mu?

∂ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Bir hocayla anlaştık, sezonun bitmesini bekliyoruz” demesinden sonra gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan’ın işaret ettiği ismin Alanyaspor’u kupada finale çıkaran Erol Bulut olduğu, anlaşmanın ligin bitiminde açıklanacağı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

Hasan Ali’ye talip var

∂ Emre Belözoğlu’nun takımda kalması için bir görüşme gerçekleştirdiği Hasan Ali Kaldırım’a Başakşehir kanca attı. Clichy’nin yerine düşünülen tecrübeli oyuncu turuncu-lacivertliler “Sezon sonunda görüşelim” cevabını verdi.