Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kasımpaşa maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 8. Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
Sivasspor’un 8. testleri de negatif çıktı
03.07.2020 - 18:28 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 8. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.
Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivasspor,test,negatif,
715438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/715438.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
17
9
3
28
60
02
TRABZONSPOR A.Ş.
29
16
10
3
33
58
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
15
8
6
17
53
04
GALATASARAY A.Ş.
29
14
10
5
22
52
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
15
5
9
14
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
29
13
7
9
12
46
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
12
9
8
17
45
08
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
8
11
-2
38
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
9
10
10
-11
37
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
29
8
11
10
-5
35
11
KASIMPAŞA A.Ş.
29
10
5
14
-7
35
12
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
8
8
13
-13
32
13
GENÇLERBİRLİĞİ
29
8
7
14
-14
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
5
16
-18
29
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29
7
7
15
-3
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
7
7
15
-31
28
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
5
12
12
-16
27
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
5
10
14
-23
25
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
03.07.2020 21:00
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
04.07.2020 18:30
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
04.07.2020 18:30
Ankaragücü - Alanyaspor
04.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Başakşehir
04.07.2020 21:00
Fenerbahçe - Göztepe
05.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Sivasspor
05.07.2020 21:00
Konyaspor - Rizespor
05.07.2020 21:00
Galatasaray - Trabzonspor
06.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
31
16
9
6
16
57
02
ADANA DEMİRSPOR
31
15
9
7
24
54
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
15
8
8
10
53
04
BURSASPOR
31
16
7
8
9
52
05
AKHİSARSPOR
31
14
9
8
5
51
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
31
13
11
7
12
50
07
ALTAY
31
13
11
7
11
50
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
31
12
8
11
2
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
31
11
11
9
2
44
10
GİRESUNSPOR
31
12
8
11
-3
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
31
10
9
12
-6
39
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
31
8
11
12
-11
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
7
13
11
1
34
14
ALTINORDU
31
7
12
12
-8
33
15
BOLUSPOR
31
5
15
11
-11
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
31
6
9
16
-16
24
17
ADANASPOR A.Ş.
31
3
12
16
-19
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
7
6
18
-18
12
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
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Menemenspor - Adanaspor
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Bursaspor - Altinordu
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Hatayspor - Keçiörengücü
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Giresunspor - Erzurumspor
05.07.2020 20:00
Adana Demirspor - Altay
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Osmanlispor - ümraniyespor
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Karagümrük - Boluspor
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Eskişehirspor - Istanbulspor
06.07.2020 20:00
Akhisarspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor