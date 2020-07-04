Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün İhlas Medya’yı ziyaret etti. Kulübün mali yapısından ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına dek birçok konuya değinen Çebi, özel açıklamalarda bulundu. Başkan olduğundan bu yana kendisiyle uğraşıldığını belirten siyah-beyazlıların patronu “Benim Ümraniye’deki yaptıklarım, başarılarım belli. Kimse atacakları iftiralarla beni yorabileceğini düşünmesin. Benim ibra edilmemem için müthiş bir kampanya var. Çünkü ibra olmazsa 45 gün sonra seçime gidilecek. Arkamdan anormal bir muhalefet yürütülüyor. Ofisler açılmış, kampanya yapılıyor. Yahu kardeşim siz kendiniz terk ettiniz burayı! Madem istiyordunuz, niye gittiniz? Derdiniz beni göndermekse, Beşiktaş için iyilik istemiyorsunuz. Geldiğim günden bu yana düşman sayım artıyor. Çünkü insanları yalan ve dolanla besliyorlar. İnşallah bunlar çok yakında bitecek” dedi.

> Her şeyden haberim var

Fikret Orman ve yöneticilerle seçimden sonra hiç görüşmediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi “Beşiktaş’a yaptıklarından dolayı benim onlara kızgınlıklarım var. Hatta bu kızgınlıktan dolayı aramızda kırgınlıklar da oluştu. Hatta ve hatta benimle beraber o dönemde görev yaparken mevcut sistemden şikâyet eden yönetici arkadaşlarımız daha sonra ‘Sen de oradaydın, ben bilmiyordum diyemezsin’ demeye başladı. Bilmediğim bir şeye bilmiyorum diyebilirim. Ben o zaman başkan değildim ki. Şu anda başkan olarak her şeyden haberim var, çünkü yetki bende. Ben görevi vermişim. Görevi verdiğim arkadaşlar, kendi görevlerini biliyorlar. Şimdi yeni moda, ‘Ahmet Abi’m oradaydı’ diye sitemde bulundu.

> Orman’a tepki

Fikret Orman’la birlikte yönetime girdiği ilk seneden itibaren yaşadıklarını aktaran Çebi “Bir iki yıl Beşiktaş’ta ‘Feda’ dedik ve toparlanma süreci yaşadık. Ne olduysa son iki yılda ip koptu. Benim Fikret Orman’la girdiğim son seçimde Fikret Bey, transfer komitesinin başına kimi getirmiş, futbolun başına kimi getirmiş, bizi nerede görevlendirmiş bir baksınlar. Ben üç sene futbolun başındaydım, yapılan transferlere bakın. Ben stat konusunda da ilk dönemde vardım. Üç tane ihale yapıldı, daha sonra işler hızlansın diye keşifsiz ihale yapılsın denildi. Ben de ‘Böyle bir ihale komisyon başkanlığı yapamam. Stat da gecikecekse böyle bir vebal almak istemem, buyurun siz kendiniz yapın’ dedim. Sonra da ‘Abi sen Ümraniye’ye git de, şampiyon olalım, zamanı geldi’ dediler. Ben Ümraniye’deyken stattan nasıl sorumlu oluyorum? Bir çatı faturası tutturdular. Benimle ne alakası var çatı faturasının?” diye konuştu.

Aramızı bozamazlar

Son günlerde Teknik Direktör Sergen Yalçın’la aralarını bozmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi “Böyle bir şey yok. Herkes bunu Hoca’mıza da sorabilir. Sanki biz U19’u alıp komple sahaya süreceğiz gibi bir algı oluşturuluyor. 17-18 yaşındaki çocukların tamamını ilk on birde oynatacağız gibi konuşuluyor. Bizim şampiyonluk hedefimiz yokmuş gibi düşünülmesin. Hoca’mız bunu vurguladı. Biz bütün kupalara talibiz. Şampiyonluk düşünmediğimiz bir sezon olamaz. Sergen Hoca’yla bizim öze dönüş ve kadro yapılanması konusunda bir sorun olduğu algısı oluşturulmasın” dedi. Sergen Yalçın’ın sözleşmesini uzatmayı düşündüğünü söyleyen Çebi “Hoca’mız başarılı olacak sözleşme uzayacak zaten. İstikrardan yanayım. Sözleşme en çok Sergen Hoca’ya yakışır” diye konuştu.

Mal varlığı borca yetmez

Beşiktaş’ın mal varlığının borcu karşılayıp karşılamayacağıyla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi “Dürüst olalım, 3 milyar liranın üzerindeki borcu elimizdeki mal varlığı karşılamaz. Ama dünya hâlidir, bu borç yerinde kalabilirse, malımız mülkümüz değerlenirse, belki o zaman karşılar. Ama borçların yerinde saymaya ve azalmaya başladığı dönemde, Beşiktaş’ın malını satmaya da gerek yok. Ama her yıl 450 milyon faiz ödeyecekseniz, geliriniz 550 milyon lira ise 100 milyon lira personel maaşı varsa, futbolcuya parayı nasıl ödeyeceksiniz?” dedi.

İş adamlarını tek tek arıyorum

∂ Bağış kampanyası için çok çalıştığını ve neredeyse uyumadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi “Beşiktaşlı iş insanlarını tek tek arıyorum. Sayın Rahmi Koç, Turgay Ciner ve Ethem Sancak’ı da ziyaret edeceğim. İş insanlarına sesleniyorum, gelin Beşiktaş’a para gönderin, bu kampanyanın sonunda ortaya bir Beşiktaş tablosu koyacağız. Bu gücü göstermemiz gerekiyor. Emin olsunlar ve rahat olsunlar, biz iyi işler yapıyoruz. Belki bugün görmüyorlar ama yarın karşılarında tertemiz, birçok konudan arınmış Beşiktaş görecekler” sözlerini kullandı.

Ljajic sıkıntısı

Önceki yönetimin Âdem Ljajic’in 6,5 milyon avroluk ödemesini ertelettiğini ve bu parayı bulmaya çalıştıklarını belirten Çebi “İlk taksidini ödedim ama kalanı için kaynak arıyoruz” dedi.