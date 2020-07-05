Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UğurAktan - Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan maçta Göztepe'yi 2-1'le devirdi. Sarı-lacivertli takımda ön plana çıkan isim birbirinden güzel iki gole imza atan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu oldu. Maçın henüz ilk dakikasında gole yaklaşan Tahir Karapınar'ın takımında Deniz'in ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Beto golü önledi. 4'te Wilczek sol ayağıyla etkili bir şut çekse de Altay gole izin vermedi. Maçta dengeyi bozan gol 25'te geldi. Önündeki boş alanı iyi değerlendiren Falette'nin pasıyla buluşan Hasan Ali, uygun durumdaki Ferdi'ye aktardı; genç oyuncu iyi kontrol ettiği topu şık bir son vuruşla Göztepe filelerine gönderdi: 1-0. 45+2'de bir kez daha sahneye çıkan genç futbolcu sol kanattan ceza sahasına doğru sokuldu, iki Göztepeli futbolcuyu geçen Ferdi çerçeveyi gördüğü anda vurdu ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.



> Serdar Aziz atıldı

Maçta Göztepe'yi umutlandıran gol 66'da geldi. Sol kanattan gelişen Göztepe hücumunda Napoleoni topu geriye çevirirken, Soner Aydoğdu ceza yayı üzerinden ayak içiyle son derece şık bir vuruş yaptı: 2-1. Golden sonra da ataklarını sürdüren Göztepe beraberlik için önemli fırsatlar yakaladı. 76'da yine soldan gelişen atakta ceza sahasına koşu yapan Tripic kaleyi yokladı ama Serdar Aziz kaleye yönelen bu topun filelerle buluşmasına engel oldu. 87'de Mossoro'nun sağdan ortasıyla buluşan Wilczek kaleye oldukça yakın mesafeden kafayı vurdu ama Altay'ın göğsüne çarpan top kornere çıktı. Son bölümde savunmasında açık vermeyen Fenerbahçe yakaladığı kontra atak fırsatlarını sonuçlandıramasa da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Uzatmada Serdar Aziz çift sarıdan kırmızı kart gördü.



Ferdi'nin performansı:

Gol: 2

Şut: 2/3

Kazandığı ikili mücadele: 5

Kazandırdığı puan: 3



BAĞLAR KOPMUŞ OLABİLİR

Gürler sakatlandı

∂ İlk yarıda ayağını ters basan Serdar Gürler, sekerek oyun alanı dışına çıktı. Durumunun ciddi olduğu ve karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşılan Serdar'ın yerine oyuna Napoleoni dahil oldu. Serdar'ın bağlarında kopma olabileceği belirtildi.



ALTAY ÇOK KURTARDI

Sıkıntılarla boğuştuk

∂ Kurtarışlarıyla Göztepe galibiyetinin mimarlarından olan Altay Bayındır, "Takımıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Bu galibiyeti farklı sevinçlerle sonlandırabilirdik ama olmadı. İleriye bakmak lazım. Birçok sıkıntılarla boğuştuk. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



TOLGAY DÖRT MAÇ SONRA

Hepsini kazanacağız

∂ Dört maç sonra on birde forma giyen Tolgay Arslan, "Uzun zamandır oynamıyordum. Buna rağmen iyi maç çıkardığımı düşünüyorum. En üst seviyede olmadığımı biliyorum. Önümde küçük bir yol var. Önümüzdeki 4 maçı da kazanmak istiyoruz" açıklaması yaptı.



TAHİR KARAPINAR:

Sıralamaya bakmıyoruz

∂ Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, “Sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Biz sıralamaya çok bakmıyoruz, maç maç bakıyoruz. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Bütün maçları kazanmak istiyoruz" değerlendirmesi yaptı.

FERDİ KADIOĞLU MEST EDİYOR

Kendimi gösterdim

Süper Lig'de dört gole yükselen Ferdi, "Çok mutluyum. Taraftar neler yapacağımı gördü" dedi

F.Bahçe'de sezon başından beri ona fazla süre vermediği için Ersun Yanal ve yardımcıları büyük tepki almıştı. Ferdi Kadıoğlu, 'bu eleştiriler haklıydı' dedirtircesine bir performans sergiliyor. Genç oyuncu dün attığı iki golle Göztepe'nin gardını düşüren oyuncu oldu ve maça damgasını vurdu. Kadıoğlu, dünkülerle birlikte Süper Lig'de bu sezon dört gole yükseldi. Futbolcunun iki de asisti bulunduğunu düşününce az süre almasına rağmen takımına nasıl bir katkı sağladığı ortaya çıkıyor. Ferdi maçın ardından, "İki gol attığım için çok mutluyum. Bunu tek başıma yapamazdım. İyi savaştık. Taraftarlara bugün ne yapabileceğimi gösterdim. Taraftarlarımız ve takımımız beni çok destekliyor. Her şey daha da iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.