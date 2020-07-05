Süper Lig'in 30. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, bordo-mavililerin 3-1 kazandığı maçla birlikte iki takım arasındaki 3. müsabakada düdük çaldı. Deneyimli hakem mücadelede toplam 5 sarı kart, 1 de kırmızı kart gösterdi.
Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli kırmızı kart görürken, Saracchi ile Donk da sarı kart ile cezalandırıldı. Bordo-mavililerde de Manuel Da Costa, Alexander Sörloth ve Hüseyin Türkmen sarı kart gören isimler oldu.
Cüneyt Çakır’ın kart raporu
05.07.2020 - 23:18 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray - Trabzonspor maçını yöneten FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, mücadelede sarı-kırmızılılara 1 kırmızı, 2 sarı, bordo-mavililere de 3 sarı kart gösterdi.
Süper Lig'in 30. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, bordo-mavililerin 3-1 kazandığı maçla birlikte iki takım arasındaki 3. müsabakada düdük çaldı. Deneyimli hakem mücadelede toplam 5 sarı kart, 1 de kırmızı kart gösterdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : cüneyt çakır,maç,kart,
715920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/715920.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
30
18
9
3
30
63
02
TRABZONSPOR A.Ş.
29
16
10
3
33
58
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
15
8
6
17
53
04
GALATASARAY A.Ş.
29
14
10
5
22
52
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
15
5
9
14
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
30
14
7
9
13
49
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
13
9
8
20
48
08
GÖZTEPE A.Ş.
30
10
8
12
-3
38
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
9
11
10
-4
38
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
9
10
11
-13
37
11
KASIMPAŞA A.Ş.
29
10
5
14
-7
35
12
GENÇLERBİRLİĞİ
30
8
8
14
-14
32
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
30
8
8
14
-14
32
14
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
30
7
8
15
-3
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
5
16
-18
29
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
7
7
15
-31
28
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
5
12
12
-16
27
18
MKE ANKARAGÜCÜ
30
5
10
15
-26
25
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
03.07.2020 21:00
Denizlispor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
04.07.2020 18:30
Yeni Malatyaspor 0 - 0 Gençlerbirliği
04.07.2020 18:30
Ankaragücü 1 - 4 Alanyaspor
04.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 2 Başakşehir
04.07.2020 21:00
Fenerbahçe 2 - 1 Göztepe
05.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Sivasspor
05.07.2020 21:00
Konyaspor - Rizespor
05.07.2020 21:00
Galatasaray - Trabzonspor
06.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
31
16
9
6
16
57
02
BURSASPOR
32
17
7
8
10
55
03
ADANA DEMİRSPOR
31
15
9
7
24
54
04
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
15
8
8
10
53
05
AKHİSARSPOR
31
14
9
8
5
51
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
31
13
11
7
12
50
07
ALTAY
31
13
11
7
11
50
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
31
12
8
11
2
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
31
11
11
9
2
44
10
GİRESUNSPOR
31
12
8
11
-3
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
32
11
9
12
-4
42
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
31
8
11
12
-11
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
7
13
11
1
34
14
ALTINORDU
32
7
12
13
-9
33
15
BOLUSPOR
31
5
15
11
-11
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
31
6
9
16
-16
24
17
ADANASPOR A.Ş.
32
3
12
17
-21
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
7
6
18
-18
12
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
04.07.2020 20:00
Menemenspor 4 - 2 Adanaspor
04.07.2020 20:00
Bursaspor 1 - 0 Altinordu
05.07.2020 17:30
Hatayspor - Keçiörengücü
05.07.2020 17:30
Giresunspor - Erzurumspor
05.07.2020 20:00
Adana Demirspor - Altay
05.07.2020 20:00
Osmanlispor - ümraniyespor
06.07.2020 17:30
Karagümrük - Boluspor
06.07.2020 20:00
Eskişehirspor - Istanbulspor
06.07.2020 20:00
Akhisarspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor