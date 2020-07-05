Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 30. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, bordo-mavililerin 3-1 kazandığı maçla birlikte iki takım arasındaki 3. müsabakada düdük çaldı. Deneyimli hakem mücadelede toplam 5 sarı kart, 1 de kırmızı kart gösterdi.

Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli kırmızı kart görürken, Saracchi ile Donk da sarı kart ile cezalandırıldı. Bordo-mavililerde de Manuel Da Costa, Alexander Sörloth ve Hüseyin Türkmen sarı kart gören isimler oldu.