Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından üzgün olduklarını söyleyerek, “65 dakika Trabzonspor’a karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Esasında güzel bir maç kaçırdı herkes. O ana kadar iki taraf da birbirine karşı üstünlük sağlamaya çalışıyordu” derken, “Maalesef kendisinden beklemediğimiz bir şekilde Feghouli atıldı. Oradan sonra da oynamak kolay değil. Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Bazen öyle şeyler vardır ki üst üste gelir. Bu sene bazı şeylerin izahı yok. Sevinçlerimiz kadar üzüntülerimiz de derinde. Galatasaraylılar bizi bu sezon affetsinler” sözlerini kullandı.

> Cüneyt Çakır’a sitem

Fatih Hoca, “İnanmış arkadaşlarla gemiyi kıyıya yanaştırmaya çalışacağız. Aklımıza ne gelirse oluyor. Bu sene öyle oldu. Feghouli’nin çok iyi oynanacak bir maçı hiç alakası yokken atılması da haklı. İtiraz yok. Arkasından ayağına basılan atılır mıydı? Bizde zaten atılmaz. Cüneyt Hoca bu yönünü de gösteriyor” siteminde bulundu. Terim basın mensupları tarafından yöneltilen, “Başarısızlık varsa, sebep olarak ne söylersiniz?” sorusuna, “Sebep A benim, sebep B benim” karşılığını verdi.

Telekom serisi bitti

Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetiyle Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda 9 maç sonra yenildi. Aslan en son Başakşehir’e evinde kaybetmişti. Galatasaray daha sonra oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

MAÇA İKİ POZİSYON DAMGASINI VURDU

Bir karar veren VAR

∂ Karşılaşmaya iki VAR kararı damgasını vurdu. Maçın 32. dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Da Costa ile ikili mücadeleye giren Sofiane Feghouli yerde kaldı. Cezayirli futbolcu düştüğü esnada tabanıyla Da Costa'nın göğsüne vurdu. Trabzonsporlu futbolcu acı içinde kıvranırken maçın hakemi Cüneyt Çakır VAR uyarısıyla ekrana gitti. Pozisyonu tekrar izleyen Çakır, Feghouli'yi kırmızı kartla oyundan attı. İlerleyen dakikalarda G.Saray altı pası önünde Ryan Donk, Trabzon'un golcüsü Sörloth'un ayağına bastı. Çakır VAR tarafından tekrar pozisyonu incelemeye çağrıldı. Ekran başına giden Cüneyt Çakır sonrasında Donk'a sarı kart gösterirken Trabzon lehine penaltı kararı verdi.

ALANYA'DA YOK

Saracchi cezalı

∂ G.Saray'ın sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi maçın ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Uruguaylı futbolcu sarı-kırmızılı takımın çarşamba günü deplasmanda Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.