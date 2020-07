Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Süper Lig'de üst sıralarda yer alan takımların puan kayıplarının ardından UEFA Avrupa Ligi umutları artan ve gözünü Trabzonspor'un aldığı ceza dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne diken Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında beklemediği bir puan kaybı yaşadı: 1-1. Henüz beşinci dakikada kaleci Ertaç'ın uzun topunda Jailson'u geçen Soner kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı ama vuruşu dışarı çıktı. Dokuzuncu dakikada sağdan gelişen atakta Jailson topu kontrol etmek isterken ıska geçti, bir anda pozisyona giren Stancu net bir gol fırsatını harcadı. Bu pozisyonun ardından Jailson orta sahaya geçerken, Ozan Tufan Fenerbahçe kariyerinde ilk defa stoperde görev yaptı. 32'de Stancu savunmadan seken topta kaleyi yokladı, Altay'dan dönen meşin yuvarlağa dokunan Soner fileleri havalandırmayı çalışsa da Altay çizgide golü önledi ve ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0



> Goller ikinci yarıda

İkinci yarıya Emre-Jailson değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe ilk yarıya nispeten daha derli toplu bir görüntü çizdi. 57'de Emre'nin derin pasıyla topla buluşan Vedat Muriç kaleciyle karşı karşıya kaldı ama yerden vuruşu Ertaç'ı geçemedi. Maçta dengeyi bozan gol ise 60'ta geldi. Hasan Ali'nin elle müdahalesi sonrası kazanılan serbest vuruşta yapılan ortayı iyi değerlendiren Stancu takımını öne geçirdi: 1-0. Golden sonra yüklenen Fenerbahçe'de 71'de Tolgay'ın şutu direğe çarpıp auta gitti. Maçta skoru belirleyen gol ise 81'de geldi. Tolgay'ın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Emre Belözoğlu çok şık bir vuruşla skoru dengeledi: 1-1.



GENÇLER UMUTLU

Ligde kalacağız!

Gençlerbirliği oyuncularından Stancu “Daha fazla gol atabilirdik ancak böyle oynamaya devam edersek ilerleyen maçları kazanırız” dedi. Soner de “Kalan dört maçımız var. Bu ligde kalacağımızı düşünüyorum. Ve önemli olan da kümede kalmak” diye konuştu.



Fıskiyeler devrede

Ankara’daki maçta ilginç bir an yaşandı. 4. dakikada Vedat Muriç’in girdiği ancak ofsayt sebebiyle kesilen pozisyonda Eryaman Stadı’nın çimlerini sulayan fıskiyeler çalıştı. Futbolcular fıskiyeleri ayaklarıyla kapatmaya çalıştı, sonra görevliler devreye girdi.



O golü atacaksın

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, “Stoperde sıkıntımız vardı, Jailson'u denedik. Bireysel hatalardan pozisyonlar verdik. Oyunu toparlayamadık. 2 haftadır oyunumuzu oturtmuştuk ama oyuncu eksiklikleri oyunumuzu bozdu. İkinci devre bunu toparladık. Kaçırdığımız goller var. Son dakikada Rodrigues'in o golü atması gerekiyordu” dedi.



Ya kahramanım ya hain

F.Bahçe Kaptanı sürekli gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu ve yeni sezonda Koç önderliğinde güzel şeyler olacağını söyledi



Türk futbolunun en kariyerli oyuncusu olan Emre Belözoğlu tarih yazıyor. 40’ına giren tecrübeli isim oyuna sonradan girip G.Birliği filelerini havalandırırken önemli ve kırılması zor bir başarıya imza attı. Şu anda aktif olarak sahada olan ama saha dışında da sportif direktörlük yapan Emre, 1990’lar, 2000’ler, 2010’lar ve 2020’lerde gol atan oyuncu oldu. Karışık duygular içerisinde olduğunu belirten kaptan “Bir şeyin benim üzerimden konuşulması beni rahatsız ediyor. Bu benim kaderim oldu. Ya kahramanım ya da hainim. Ben de bu durumdan sıkıldım. Geçtiğimiz maçta tek bir pozisyon üzerine haftalarca konuştular. Bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum futbolu. Sayın Başkan Ali Koç önderliğinde güzel şeyler olacak. Benim üzerimden bir gündem oluşsun istemiyorum. Benim üzerimden kulübümüzü sıkıntıya sokmak derdindeler" dedi.



STOPERDEN ORTAYA

Jailson çıldırttı

F.Bahçe’de Serdar Aziz’in yokluğunda maça stoper başlayan Jailson ilk 20 dakikada çok kritik üç hata yaptı. Teknik Direktör Tahir Karapınar, Brezilyalı oyuncuyu ortaya alıp Ozan’ı geriye çekti. Jailson ortada da çok kötüydü. O Jailson ikinci yarıyı göremedi.



G.BİRLİĞİ’NDE KALECİ ŞOKU

Yedek eldiven on bire

Can derdindeki Gençlerbirliği’nde kaleci Kristoffer Nordfeldt, F.Bahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlık geçirdi ve kadrodan çıkartıldı. İsveçli eldivenin yerine yedek kaleci Ertaç Özbir on bire dahil oldu. Yedek kaleci olarak da Burak Çapkınoğlu kadroya alındı.



5 MAÇ SONRA...

Stancu golü hatırladı

G.Birliği’nin en önemli hücum oyuncusu olan Bogdan Stancu, 5 maç aradan sonra golle buluştu... Bu sezon Süper Lig’de 22 maça çıkan Rumen oyuncu toplamda 13 gole ulaştı. F.Bahçe’ye ilk yarıdaki maçta da gol atan Stancu’nun 4 de asisti bulunuyor.



HAKARETTEN TEDBİRLİ SEVK

Serdar Aziz PFDK’lık

Kanarya’nın tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Göztepe maçında hakeme hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Sarı-lacivertli oyuncuya 2 ila 5 maç arasında bir ceza gelmesi bekleniyor. Ki bu da Fener’deki stoper krizinin devam edeceği anlamına geliyor.