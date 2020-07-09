Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son haftalara girilirken, lider Başakşehir ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor, sahasında Antalyaspor önünde şoku yaşadı: 2-2. Tempolu bir şekilde başlayan maçta Antalyaspor yedinci dakikada Ndiaye’nin Doğukan’ı düşürmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Ufuk takımını öne geçirdi: 1-0. Erken yenen golün şokunu çabuk atlatan Trabzonspor beraberlik için fazla beklemedi. Sörloth’un kafa vuruşunda top Veysel’in eline çarpınca maçın hakemi Halil Umut Meler 14’üncü dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Sosa, skoru eşitledi: 1-1. 42’de sağ kanattan ceza sahasına sokulan Ekuban, Mukairu’nun müdahalesiyle yerde kalınca VAR incelemesinin ardından bir penaltı kararı daha çıktı. Bir kez daha beyaz noktaya giden Sosa, yine hata yapmadı: 2-1.



> Hosseini direği dövdü

İkinci yarıda oldukça düşük bir tempoda geçen maçı hareketlendiren gol 66’da geldi. Antalyaspor’un sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrasında topu bir anda önünde bulan Yekta kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2. 77’de Nazım ile gole yaklaşan Antalyaspor bu pozisyonda kaleci Uğurcan’ı geçemedi. Son bölümde baskıyı artıran Trabzonspor’da 82’de Sosa’nın ortasına iyi yükselen Hosseini’nin kafa vuruşu direkten geri döndü. Kalan bölümde iyi kapanan Antalyaspor savunmasında açık vermedi. Hüseyin Çimşir’in ekibi iç sahada son üç maçını da berabere bitirerek altı puan kaybetti ve şampiyonluk yarışında âdeta kendi kendi ayağına sıktı.



HÜSEYİN ÇİMŞİR’DEN ŞAMPİYONLUK YORUMU:

Yaşayıp göreceğiz

Maç sonu uzun süre hakem Halil Umut Meler’e itirazda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir maç sonu konuştu: Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Pandemiden sonra içeride oynadığımız Ankaragücü ve bu maçta başlangıç ve sonda problemler yaşadık. Skoru alıp öne geçtikten sonra oyunu tutmakla alakalı problemler yaşıyoruz. Rakibi oyunun içine ortak ediyoruz. Bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yarış devam ediyor. Üç maç daha kaldı. Biz mücadelemize yarışın sonuna kadar devam edeceğiz.



KARİYER REKORU KIRDI AMA...

Sosa sevinemedi

∂ Trabzonspor Kaptanı Sosa, dün kazanılan iki penaltıyı da golle sonuçlandırdı ve toplamda 8 gole ulaşıp kariyerinde bir ilki yaşadı ancak buna sevinemedi. Tangocu ayrıca Burak Yılmaz’dan sonra bir maçta iki penaltı atan isim oldu.



NWAKAEME PES ETMİYOR:

Hâlâ umudum var

∂ Sakatlığı sonrası takıma tekrar dönen ve bunun için mutlu olduğunu belirten Trabzon-sporlu Nwakaeme “Galip gelemediğimiz için üzgünüm. Kesinlikle umudumuzu kaybetmiş değiliz. 4 puanlık fark var. Her şey mümkün” dedi.



PENALTI TARTIŞMASI...

Tribünlerde gerilim

∂ Trabzonspor'un ikinci penaltısında hakem H. Umut Meler, VAR’ı beklerken bordo-mavili yöneticiler “Pozisyon penaltı” diye bağırdı. Buna tepki gösteren Antalyasporlu yedek futbolcular yöneticilerin yanına çıkmaya çalıştı, güvenlik araya girdi.