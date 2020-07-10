Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş zor da olsa bu defa fırsatı tepmedi. Geçen hafta Kayseri deplasmanında üç puan bırakan siyah-beyazlılar, 90’da gelen golle üç puanın sahibi oldu. Haftalar sonra ilk on biri hatırlayan Caner Erkin’in ‘al da at’ pasını Tyler Boyd 6. dakikada gole çevirdi. Maçı bırakmayan Paşa’da Koita şov başladı. 17’de karşı karşıya pozisyonda kaleci Ersin’i geçemeyen Fransız golcü, 21’de ve 29’da fileleri havalandırarak takımını öne taşıdı: 2-1. Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Quaresma, Kasımpaşa’yı hücumda bir maestro gibi yönetirken, Beşiktaş’ta Burak ve Gökhan’ın sakatlanarak oyundan çıkması Beşiktaş’ı çok olumsuz etkiledi.

> Son söz Güven’den

Kasımpaşa ikinci yarıya gollerini atan Koita’sız çıktı. Sakatlanan Fransız golcünün yerine Yusuf Erdoğan girdi. Kartal bu bölüme golle başladı. Lens’in pasını Boateng gole çevirdi: 2-2. Skor eşitlendikten sonra Beşiktaş’ın baskısı vardı. Ancak siyah-beyazlılar oyuna hâkim olsa da pozisyona giremedi. Son 10 dakikada Kasımpaşa daha etkili olan taraftı. Beşiktaş’ın oyundan düştüğü anlarda dakika 90’ı gösterirken Ruiz’in harika ortasını Güven Yalçın kafayla ağlara gönderdi: 3-2. Beşiktaş rakiplerinin puan kaybettiği haftada üç puanı cebine koydu ve ligde dördüncü sıraya yükselerek Avrupa Ligi iddiasını artırdı.

Hedef Devler Ligi

∂ Kartal’a çok değerli bir galibiyet getiren golü atan Güven Yalçın, “Önemli bir 3 puan aldık. Hedefimize yaklaştık. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Uzun zamandır gol atamıyordum. Sevindim. Takıma yardım ettiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Böyle genç yetişmez

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Bu dönemde futbol oynamak çok zor. Bir an evvel üç maçı oynayalım ve bitsin” derken yeni yabancı kararı için, “Bu kararı kimler aldı, çok merak ediyorum. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti koydular. Genç oyuncuların yetişeceklerini mi sanıyorlar. Bunun için önce tesis lazım. Bu kuralı düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez. Türkiye’de altyapısı en iyi olan takımlardan birisinin hocası olarak söylüyorum ben bunu” sözlerini kullandı.

BURAK VE GÖKHAN SAKATLANDI

Kartal’a çifte şok

∂ Siyah-beyazlılar ilk yarıda iki önemli oyuncusundan mahrum kaldı. Burak Yılmaz henüz 9. dakikada sakatlandı ve yerine Güven Yalçın girdi. Gökhan Gönül de 37’de adalesindeki rahatsızlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalınca yerine Boateng oyuna dâhil oldu.

ALACAKLARINI İSTEMİŞTİ

Vida’ya kulübe cezası

∂ Alacakları için kulübe ihtarname gönderen Vida, dünkü maçta yedeğe çekildi. Kayseri deplasmanında hatalar yapan Rıdvan Yılmaz da maça yedek başlarken yerine Caner Erkin forma giydi. Tedavileri devam eden Ljajic, Umut Nayir ve N’Koudou da kadroya alınmadı.