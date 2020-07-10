Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz’ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir. Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.