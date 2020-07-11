Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da işler gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Sarı-kırmızılılar pandemi öncesi şampiyonluk hesapları yaparken, sonrasında alınan kötü sonuçlarla beraber hedefini mecburen Şampiyonlar Ligi vizesine çevirmişti. Ancak sakatlıkların artması, her hafta kritik isimlerin cezalı duruma düşmesi ve formsuz oyuncuların bir türlü ritim tutturamaması tehlikenin boyutunu artırdı. Beşiktaş’ın, Kasımpaşa karşısında galibiyet alması da Galatasaray’ı sıralamada geçmesine neden olurken, Aslan’ın UEFA şansı bile zora girdi. Fatih Terim son üç maçında galibiyetle ayrılıp hiç değilse sezonu Avrupa biletiyle tamamlamak istiyor. Ancak tecrübeli teknik adamın çok güvendiği isimlerden beklediği performansı alamaması can sıkarken gelecek adına da belirleyici olacak.

> Terim dikkat çekti

Tecrübeli çalıştırıcı final olarak gördüğü Ankaragücü, Göztepe ve Antalyaspor karşısında gösterilecek performanslara göre gidecek ve kalacak isimleri belirleyecek. Birçok oyuncunun durumunun son haftalara bağlı olduğunu belirten Fatih Hoca “Koyduğumuz hedefin uzağında kaldık. Bu durum çok moral bozucu. Eksiklerimiz, sakatlarımız oldu ama bunlar mazeret değil. Kimse bu takımda yerini garanti görmesin. Oynayacağımız son üç maç sadece bizim sıralamanın neresinde olacağımızı belirlemeyecek. Bir çoğunuzun Galatasaray’daki geleceğini de çizecek. Ortaya koyacağınız performansa göre planlar yapılacak” diyerek ikazlarda bulundu.

Lemina belirsiz

Son yedi maçında galibiyeti unutan Galatasaray, yarın Ankaragücü deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor. Takım bu sabah yapacağı taktik antrenmanın ardından özel bir uçakla Ankara’ya gidecek. Lemina’nın durumu da bugün netlik kazanacak.