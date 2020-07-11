Süper Lig’in 32. haftasında yarın saat 21.00’da sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.
Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
11.07.2020 - 21:44 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ligin 32. haftasında yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig’in 32. haftasında yarın saat 21.00’da sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Sivasspor,hazırlık,
717343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/717343.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
19
9
3
32
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
31
17
11
3
35
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
31
15
9
7
16
54
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
31
16
5
10
13
53
05
GALATASARAY A.Ş.
31
14
10
7
17
52
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
31
14
9
8
23
51
07
FENERBAHÇE A.Ş.
31
14
8
9
13
50
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
10
11
10
-2
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
31
10
9
12
-3
39
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
31
9
11
11
-13
38
11
KASIMPAŞA A.Ş.
31
10
6
15
-8
36
12
GENÇLERBİRLİĞİ
31
8
9
14
-14
33
13
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
31
8
8
15
-2
32
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
8
8
15
-16
32
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
31
9
5
17
-18
32
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
7
16
-30
31
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
31
6
12
13
-17
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
31
5
11
15
-26
26
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
11.07.2020 21:00
Göztepe - Gençlerbirliği
12.07.2020 18:30
Ankaragücü - Galatasaray
12.07.2020 21:00
Fenerbahçe - Sivasspor
12.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
13.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Rizespor
13.07.2020 18:30
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.07.2020 21:00
Denizlispor - Trabzonspor
13.07.2020 21:00
Konyaspor - Başakşehir
13.07.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
32
17
9
6
17
60
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
16
8
8
12
56
03
ADANA DEMİRSPOR
32
15
10
7
24
55
04
BURSASPOR
32
17
7
8
10
55
05
AKHİSARSPOR
32
15
9
8
7
54
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
14
11
7
14
53
07
ALTAY
32
13
12
7
11
51
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
32
12
8
12
1
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
32
11
11
10
1
44
10
GİRESUNSPOR
32
12
8
12
-5
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
32
11
9
12
-4
42
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
8
13
11
4
37
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
32
8
11
13
-13
35
14
ALTINORDU
32
7
12
13
-9
33
15
BOLUSPOR
32
5
15
12
-13
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
32
7
9
16
-15
27
17
ADANASPOR A.Ş.
32
3
12
17
-21
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
32
7
6
19
-21
12
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
11.07.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Eskişehirspor
12.07.2020 17:30
Istanbulspor - Osmanlispor
12.07.2020 17:30
Keçiörengücü - Karagümrük
12.07.2020 17:30
Altinordu - Giresunspor
12.07.2020 17:30
Bursaspor - Menemenspor
12.07.2020 17:30
Altay - Erzurumspor
12.07.2020 17:30
ümraniyespor - Adana Demirspor
12.07.2020 17:30
Boluspor - Akhisarspor
12.07.2020 17:30
Adanaspor - Hatayspor