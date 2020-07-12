Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun planlamasını iki kupaya göre yapan Trabzonspor, ne umdu ne buldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kalan bordo-mavililerin ligdeki hesapları şaştı. Hem de öyle böyle değil. Her şey iyi güzel giderken ve ipler eldeyken son üç maçta altı puan kaybedilmesi ibreyi tamamen Başakşehir’e çevirdi. Henüz tam olarak biten bir şey yok ama avantaj kaybedildi. Kalan üç maçta Fırtına, maçlarını kazanıp liderin puan yitirmesini bekleyecek. Bütün hesaplarını şampiyonluğa göre yapan yönetim de yeni bir düzenlemeye gitmek mecburiyetinde kalabilir. Ayrıca 16 Temmuz’da CAS’ın Avrupa’dan men davasıyla ilgili vereceği karar da çok önemli.



> Kazanıp bekleyecek

Ligdeki sıralama ve CAS konusu, transfer planlarını birebir etkileyecek. Ahmet Ağaoğlu yönetimi eldeki yıldızları Şampiyonlar Ligi vitrinini düşünerek bu sezon için satmayı düşünmüyordu ancak beklentilerin olmaması durumunda satışları gündeme gelecek. Bu isimlerin başında da kaleci Uğurcan Çakır, Aleksander Sörloth ve Abdülkadir Ömür geliyor. Tabii ki Avrupa’dan men kararı onaylanırsa durum daha da değişecek. Ekonomi direkt etkilenecek ve transfer bütçesi revize edilecek. Özetle; Trabzonspor kalan bütün maçlarını kazanıp beklemek ve lider Medipol Başakşehir’in puan kayıplarını beklemek zorunda.



Taktik çalıştılar

Trabzonspor yarın deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir oyuncularına taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı. Hoca bordo-mavili oyuncuları sık sık ikaz ederek ne yapmaları gerektiğini anlattı. Karadeniz ekibi bugünkü son çalışma sonrası Denizli'ye gidecek.