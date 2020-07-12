Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de çok kritik bir hafta bizi bekliyor. Şampiyonluk yarışında rakibi Trabzonspor'a dört puan fark yapan Başakşehir ipi bu hafta göğüsleyebilir. Lider yarın deplasmanda düşme hattındaki Konyaspor'la karşılaşacak. Bordo-mavililer ise korkulu rüyalar gören Denizlispor'a misafir olacak. Eğer Boz Baykuşlar kazanır, Karadeniz ekibi mağlup olursa Süper Lig'in şampiyonu bitime iki hafta kala Başakşehir olacak. Her iki takımın da puanlar alması veya mağlup olması durumunda ise heyecan son iki haftaya taşınacak. 32. haftada futbolseverlerin gözü bu iki karşılaşmada olacak.



> Altta farklar küçük

Ligin altı ise ateş hattı. Öyle ki dün kazanarak bir nebze nefes alan G.Biriği'ne kadar alttan tam yedi takım düşme korkusu yaşıyor. Dipteki A.Gücü'nün şansı neredeyse kalmadı. Sırasıyla Konya, Kayseri, Çaykur Rize, Denizli, Malatya yukarı doğru küçük puan farklarıyla sıralanıyor. Malatya evinde Beşiktaş'ı, Kayseri ise G.Antep'i ağırlayacak. Düşme hattındaki takımların alacağı veya alamayacağı puanlar son üç haftada TFF 1. Lig yolcularını şekillendirecek. Kısacası ligin üstü kadar altı da yanıyor.



TFF 1. Lig farklı değil

TFF 1. Lig de süperi gibi heyecan dolu. Lider Hatay deplasmanda küme düşen Adana'yı yenerse Süper Lig'i garantileyecek. Erzurumspor da kazanır ve Adana Demirspor ile Bursaspor yenilirse o da Süper Lig’e çıkacak. Peki düşecek son takım kim? 16. sırada olan kulüp Osmanlıspor (27 puan). Hemen üstünde ise 30 puanlı Boluspor bulunuyor. Bolu bugün evinde Akhisar ile Osmanlıspor ise İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.