Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün oynanacak maç öncesinde yapılan kahvaltı sonrasında takım halinde tesislerin etrafında yürüyüş yapan Ankaragücü kafilesinde takımdan ayrı yürüyen Rodrigues'e kaptan Kulusic ikazda bulundu. İkaz üzerine Kulusic'e küfür eden Rodrigues, sinirlerine hakim olamayarak takım kaptanına saldırdı. İkili arasındaki olay yatıştırılırken, Gerson Rodrigues’in, Kulusic'e yumruk attığı öğrenildi. Yaşanan olay, kulüp yöneticilerinden olan Taner Acar tarafından kulüp başkanı Fatih Mert'e bildirilirken, Mert verdiği kararla Gerson Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

Ayrıca, Ankaragücü'nün Rodrigues ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceği bilgisi edinildi.