Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk hedefinden sapınca Avrupa bileti motivasyonuyla yola devam eden Fenerbahçe ile Sivasspor'un Kadıköy'deki buluşmasında gülen konuk ekip oldu. Pandemi sonrası en iyi performansı sergileyen ikinci takım olan sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında yenildiği Yiğidolar'a bir kez daha boyun eğdi. Serdar Aziz'in yokluğunda stoper rolünü Ozan'ın üslendiği Fenerbahçe'de basit savunma hatalarının arkası kesilmeyince sonuç kaçınılmaz oldu. 16'lık Ömer Faruk'un Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan en genç oyuncu olarak tarihe geçtiği karşılaşmanın 9. dakikasında Ozan Tufan, Emre Kılınç'ı ceza sahasında yer indirirken, kazanılan penaltı atışında Kone ağları havalandırmakta zorlanmadı: 0-1. Aynı Kone 14'te ise zoru başardı, Mert Hakan'ın "al at" pasında meşin yuvarlağı boş kale yerine auta şutladı. Topu ayağında tutan ancak efektif olarak kullanmakta zorluk çeken Fenerbahçe 27'de skoru eşitledi.



> Bir maçtan fazlası kayıp

Falette'in ceza sahasına yolladığı uzun pasa hareketlenen Deniz Türüç, Samassa'nın hemen önünde göğsüyle aldığı topu dar açıdan şık bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1. Ancak, sarı-lacivertliler pozisyon üretmeyi beceremezken, 44'te Samassa'nın uzun vuruşunda Yatabare'nin kafayla indirdiği topa Emre net bir vuruş yaptı: 2-1. İkinci yarıda gole yaklaşan Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, 46'da Uğur'la yokladıkları kaleye 50'de fotokopi bir gol atıyordu ki Altay geçit vermedi. Yatabare'nin kafayla iindirdiği topa yine Emre vurdu. Altay'ın çeldiği meşin yuvarlağı önünde bulan Mert Hakan'ın vuruşunda ayak koyan Hasan Ali farkın açılmasını önledi. 69'da Kone müsait pozisyonda kötü kafa vuruşuyla bir net pozisyon daha harcadı. Üst üste 13 maçta gol yeme istikrarını sürdüren Fenerbahçe, 3 haftalık yenilmezliğini kaybederken, Galatasaray'ı geçme fırsatını kaçırdı, Avrupa umutlarını ateşe attı.



8 - Bu sezon Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'tan (8 gol) daha fazla gol atan tek Türk oyuncu Burak Yılmaz (13 gol).



KAZANSAYDI AVANTAJ YAKALAYACAKTI

Sezon fırsatıydı

Fenerbahçe, Sivasspor'a mağlup olarak, Süper Lig'i üçüncü bitirme şansını yok etti. F.Bahçe evindeki maçta Sivasspor'a boyun eğince ligi üçüncü bitirme şansını yok etti. Sarı Kanaryalar kazanması durumunda G.Saray'ı geçecek ve Sivasspor'un bir puan arkasında yerini alacaktı. Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimali de düşünülünce Fener Avrupa için avantaj yakalayacaktı. Hatta Trabzonspor'un cezası düşünülünce Şampiyonlar Ligi için bile umutlanacaktı. Fakat böyle bir fırsatı sunan karşılaşmaya çıkılan kadro, 'F.Bahçe teknik heyeti bu fırsatın farkında mıydı?' sorularını beraberinde getirdi.



ÇİFTE SAKATLIK

İkinci yarıdaki bir pozisyonda Yatabare'nin ayağına basan Tolgay Arslan bileğinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Simon Falette de ikinci yarıda sakatlık yaşayınca yerini Rodrigues'e bırakmak zorunda kaldı.



BU DEFA OLMADI

Belözoğlu sinir küpü

∂ F.Bahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Geçen hafta Ankara'da attığı golle takımına puan getiren tecrübeli futbolcu bu defa skora etki edemedi. Emre maçın ardından yayıncı kuruluşun malzemelerini tekmeledi.



KARAPINAR ÜZGÜN

Avrupa'dan uzaklaşıyoruz

∂ Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar çalıştıracak olan Tahir Karapınar, "Çok zor bir süreç. Mağlup olduk, Sivasspor'u kutluyoruz. Bu maçtan umutluyduk, çok basit goller yedik. Avrupa hedefinden uzaklaşıyoruz" açıklaması yaptı.