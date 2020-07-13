Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Tenis Federasyonu, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı kamplarda yer alan milli sporcuların tedbirlere uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Federasyondan konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Göcek’te antrenmanlarını sürdüren A milli takım sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde Federasyonumuzun belirlediği Covid-19 önlemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma Federasyonumuz tarafından başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."