Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

61'İttifak Holding Konyaspor takımından Ömer Ali Şahiner ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

59'Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Alexandu Epureanu oyundan çıkarken Berkay Özcan oyuna giren isim.

59'Medipol Başakşehir takımından Gael Clichy ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

56'Enzo Crivelli ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

56'Medipol Başakşehir takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Eljero Elia geçiyor.

54'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Volkan Fındıklı – Demba Ba mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

54'İttifak Holding Konyaspor takımı Farouk Miya ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Farouk Miya tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

53'Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede Amir Hadziahmetovic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

52'Ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

51'Bu dakikada İttifak Holding Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Deni Milosevic

49'İttifak Holding Konyaspor, Ömer Ali Şahiner ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

49'Alexandu Epureanu ile Ömer Ali Şahiner arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Alexandu Epureanu.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede İttifak Holding Konyaspor takımı oyuna başlayacak.

49'Medipol Başakşehir takımında Alexandu Epureanu, sarı kart görüyor.

46'Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Danijel Aleksic oyundan çıkarken Eljero Elia oyuna giren isim.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Maçın ilk yarısı 3-1 sonuçlanıyor

45'GOOOLL!! İttifak Holding Konyaspor, Farouk Miya ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

42'İttifak Holding Konyaspor takımından Alper Uludağ sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

42'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Uğur Demirok kullanacak.

42'Amir Hadziahmetovic, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Gael Clichy tarafından faule maruz kalıyor.

40'Junior Caiçara rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

36'Danijel Aleksic sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

36'Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

35'İttifak Holding Konyaspor takımında Deni Milosevic ceza sahasının dışında topu eliyle kontrol ediyor.

35'İttifak Holding Konyaspor takımında Deni Milosevic hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

34'İttifak Holding Konyaspor, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.

33'Ceza sahası içerisindeki Demba Ba - Volkan Fındıklı mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

32'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali Şahiner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

32'Sol çaprazdan Alper Uludağ ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

32'İttifak Holding Konyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alper Uludağ.

31'Danijel Aleksic – Alper Uludağ mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

31'Medipol Başakşehir takımında Danijel Aleksic, sarı kart görüyor.

31'Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Uğur Demirok kullanacak.

31'Medipol Başakşehir takımında Edin Visca orta yuvarlakta topu eliyle kontrol ediyor.

31'Medipol Başakşehir takımında Edin Visca, sarı kart görüyor.

31'Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

30'Medipol Başakşehir takımından Gael Clichy sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

30'Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden İrfan Can Kahveci ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27'Golün asistini yapan isim Amir Hadziahmetovic.

27'GOOOLL!! Ömer Ali Şahiner takımını öne geçiren golü atıyor.

23'Medipol Başakşehir takımından Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

23'Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

22'Danijel Aleksic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

21'Medipol Başakşehir takımı Edin Visca ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Edin Visca tarafından çekilen şut auta gidiyor.

21'Enzo Crivelli önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Enzo Crivelli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

20'GOOOLL!! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. İttifak Holding Konyaspor, Farouk Miya ile aradığı golü buldu.

14'Medipol Başakşehir takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Junior Caiçara geçiyor.

13'Demba Ba, taç çizgisine yakın bir noktada Marin Anicic tarafından faule maruz kalıyor.

11'Medipol Başakşehir takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Junior Caiçara geçiyor.

11'Enzo Crivelli, Marin Anicic tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

10'Medipol Başakşehir takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandu Epureanu.

9'Uğur Demirok - İrfan Can Kahveci mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada İrfan Can Kahveci lehine faul kararı veriyor.

9'İttifak Holding Konyaspor takımında Uğur Demirok, sarı kart görüyor.

9'İttifak Holding Konyaspor takımından Nejc Skubic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9'Alper Uludağ rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

8'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Danijel Aleksic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

8'Medipol Başakşehir takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Martin Skrtel.

7'Alper Uludağ ile Edin Visca arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Alper Uludağ. Yarı alanın ortalarından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

6'İttifak Holding Konyaspor, Ömer Ali Şahiner ile köşe vuruşu kullanıyor.

3'GOOOLL!! Edin Visca penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

2'Hakem, Farouk Miya tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Oyuna Medipol Başakşehir takımı başlayacak.

2'İttifak Holding Konyaspor takımında Farouk Miya, sarı kart görüyor.

1'Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

1'Edin Visca ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.