Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Seidou Mbombo Njoya, düzenlediği basın toplantısında, eylül ayında ülkede düzenlenmesi planlanan 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesiyle hükümet tarafından veto edildiği ve bu nedenle turnuvanın ev sahipliğinden çekildiklerini açıkladı.

2020 Afrika Şampiyonlar Ligi, mayıs ayında devam ettiği sırada salgın nedeniyle ertelenmişti.

Bunun üzerine Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), turnuvanın kalan bölümü iki yarı final ve bir final maçının, Kamerun'da tek maç üzerinden oynanacağını iki hafta önce duyurmuştu.