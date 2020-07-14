Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a konuk olan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak, Başakşehir'in Konyaspor'a kaybettiği haftada puan farkını 1'e indirme şansını kaybeden Trabzonspor'da taraftarların hedefinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir vardı. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Hata varsa futbolcunun değil benim hatamdır. Demek ki bu işi beceremedim" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında da çok fazla yorum yapmayan ve fırsatı kaçırdıklarını söyleyen Hüseyin Çimşir, toplantının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle yaptığı görüşmede istifasını sundu. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili yöneticiler, Çimşir'in istifasını Trabzon'a döndükten sonra değerlendirecek.
Hüseyin Çimşir istifasını sundu
14.07.2020 - 01:17 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizlipor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından lider Başakşehir'le aradaki puan farkını 1'e indirme şansını kaybeden Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maçın ardından yönetime istifasını sundu.
Etiketler : hüseyin çimşir,trabzonspor,
717845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/717845.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
19
9
3
32
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
31
17
11
3
35
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
16
9
7
17
57
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
31
16
5
10
13
53
05
GALATASARAY A.Ş.
32
14
10
8
16
52
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
9
9
22
51
07
FENERBAHÇE A.Ş.
32
14
8
10
12
50
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
10
11
10
-2
41
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
10
11
11
-12
41
10
GÖZTEPE A.Ş.
32
10
9
13
-5
39
11
KASIMPAŞA A.Ş.
31
10
6
15
-8
36
12
GENÇLERBİRLİĞİ
32
9
9
14
-12
36
13
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
31
8
8
15
-2
32
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
8
8
15
-16
32
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
31
9
5
17
-18
32
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
7
16
-30
31
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
31
6
12
13
-17
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
32
6
11
15
-25
29
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
11.07.2020 21:00
Göztepe 1 - 3 Gençlerbirliği
12.07.2020 18:30
Ankaragücü 1 - 0 Galatasaray
12.07.2020 21:00
Fenerbahçe 1 - 2 Sivasspor
12.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 0 Alanyaspor
13.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Rizespor
13.07.2020 18:30
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.07.2020 21:00
Denizlispor - Trabzonspor
13.07.2020 21:00
Konyaspor - Başakşehir
13.07.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
33
18
9
6
18
63
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
17
8
8
13
59
03
ADANA DEMİRSPOR
33
16
10
7
25
58
04
AKHİSARSPOR
33
16
9
8
8
57
05
BURSASPOR
33
17
8
8
10
56
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
14
11
8
11
53
07
ALTAY
33
13
12
8
10
51
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
33
12
11
10
4
47
09
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
33
12
8
13
0
44
10
GİRESUNSPOR
33
12
8
13
-7
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
33
11
10
12
-4
43
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
9
13
11
5
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
33
9
11
13
-11
38
14
ALTINORDU
33
8
12
13
-7
36
15
BOLUSPOR
33
5
15
13
-14
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
33
7
9
17
-16
27
17
ADANASPOR A.Ş.
33
3
12
18
-22
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
7
6
20
-23
12
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
11.07.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor 2 - 0 Eskişehirspor
12.07.2020 17:30
Istanbulspor 1 - 0 Osmanlispor
12.07.2020 17:30
Keçiörengücü 3 - 0 Karagümrük
12.07.2020 17:30
Altinordu 3 - 1 Giresunspor
12.07.2020 17:30
Bursaspor 2 - 2 Menemenspor
12.07.2020 17:30
Altay 0 - 1 Erzurumspor
12.07.2020 17:30
ümraniyespor 2 - 3 Adana Demirspor
12.07.2020 17:30
Boluspor 0 - 1 Akhisarspor
12.07.2020 17:30
Adanaspor 1 - 2 Hatayspor