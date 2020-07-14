Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına 3 hafta kala Trabzonspor'un 4 puan önünde giren Başakşehir, Konyaspor deplasmanında hiç ummadığı bir skorla karşılaştı: 3-4. Lider üçüncü dakikada öne geçti. Miya'nın sebep olduğu penaltıyı Visca köşeye mıhladı âdeta: 1-0. 20'de soldan yapılan ortaya iyi bir koşu yapan Miya yakın mesafeden çok şık bir vuruşla penaltıdaki hatasını telafi etti: 1-1. 28'de Hadziahmetovic'in pasını iyi değerlendiren Ömer Ali Şahiner ev sahibi takımı öne geçirmeyi başardı: 2-1. Yenik duruma düşen Başakşehir'in oyundaki ritmi bozulurken, ilk yarının skorunu belirleyen gol yine Miya'dan geldi. Hadziahmetovic'in vuruşu Mehmet Topal'dan sekerken, Ugandalı oyuncunun önünde kaldı. Topu iyi kontrol eden Miya düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 3-1.

> Skubic'in gözyaşları

İkinci yarıya Elia-Aleksic değişikliğiyle başlayan Başakşehir, 59'da da savunmadan Epureanu'yu alıp Berkay Özcan'ı sahaya sürdü. Değişimin meyvesi 70'te golü getirdi. Visca'nın ceza sahasına pasının Demba Ba'ya gelmesini önlemek isteyen Volkan Fındıklı kaleleri karıştırdı: 3-2. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Başakşehir, eşitliği ise 77'de yakaladı. Oyundan çıkmak üzere olan topa yetişen Caiçara'nın ortasıyla topla buluşan Elia ceza sahası içerisinde düzgün vurdu: 3-3. 85'te Robinho'nun kaptırdığı topla başlayan Konyaspor atağında Jonsson'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Skubic golü attı ve gözyaşlarına boğuldu: 4-3. Trabzonspor’un Denizli’de mağlup olması Başakşehir’e derin bir “oh” çektirdi. Lider, cumartesi evinde Kayseri’yi yenerse, şampiyonluğunu ilan edecek.

MİNİ YORUM

Üç puanı Korkmaz’a yazdım

Hasan Sarıçiçek

Başlık “Ömer Ali - Miya ikilisi ile Konyaspor düşmez!” olacaktı ama bu maça çıkmadan önce maçı kazanacak hamleyi yaparak ligin alt ve zirvesinde dengeleri bozan Bülent Hoca’ya haksızlık olur. Zira Bülent Korkmaz’ın cesur hamleleri; erken penaltı golü ile 1-0 öne geçen Başakşehir’in fena halde başını döndürdü dün. O güçlü kadro öyle bir şoka girdi ki lider gibi başladıkları maçı zaferle bitiremediler. Oysa her şey onların lehindeydi. Erken gelen penaltı golü, Konyaspor-Başakşehir mücadelesini kafadan bitireceğine gerçek bir final havasına çevirdi. Ben bu galibiyeti Ömer Ali ve Miya gibi iki dengeli, çabuk oyuncu ile Başakşehir savunmasını allak bullak eden Bülent Hoca’ya yazdım.