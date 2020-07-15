Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Son 13 haftada kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe yeni bir rekor peşinde. Bu sezon sadece beş maçta kalesini kapatabilen ve üst üste en çok maçta gol yeme unvanını elinde bulunduran sarı-lacivertliler kalan iki haftada ikiden fazla gol yerse son 30 yılın en kötü performansına imza atacak. Geride kalan 32 karşılaşmada 43 defa topu ağlarından çıkarmak zorunda kalan Fenerbahçe, 1990-91’deki 53 gollük rekorundan sonra en kötüsünü başarmaya sadece iki gol uzak! Geçen yıl yediği 44 golle sınırları zorlayan sarı-lacivertliler kendisini geliştirebilir! Fenerbahçe, savunma bloğu oluşturmakta sıkıntı yaşadığı geçen sezon averajını ancak son hafta sıfırlayabilmişti.

> Savunma delik deşik

Bu yıl da durumdan ders çıkarmayan sarı-lacivertli ekip artı 12 averajda olmasına rağmen yediği gol sayısını aşağı çekemedi. Kadro mühendisliğinden sınıfta kalan Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı 32 maçın sadece sekizinde gerçek mevkilerinde oynayan ‘ideal’ savunmasıyla sahada yer aldı. Sakatlıkların da etkisiyle savunma hattında kriz yaşayan takım önce şampiyonluğa, sonra kupaya havlu atarken son yenilgiyle Avrupa biletini de ateşe attı. Deplasmanda Beşiktaş’a konuk olup, Kadıköy’de Rize’yle kapanış yapacak olan Fenerbahçe, bu iki maçta iki golden fazlasını yediği takdirde tarihe geçecek.

İNGİLİZ GOLCÜ

Chuba Akpom hamlesi

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Muriç’e partner arıyor. Antalya'da kiralık oynayan Sinan Gümüş’le yakın temasta olan sarı-lacivertliler, PAOK’tan Chuba Akpom için de harekete geçti. Arsenal altyapısından yetişen Nijerya asıllı 24 yaşındaki İngiliz golcü için Yunan ekibine 2,5 milyon avroluk teklif yapıldı.