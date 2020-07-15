Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör konusunda Stjepan Tomas ile anlaşmaya vardıklarını açıklandı. Karadeniz temsilcisinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Boşalan teknik direktörlük arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan Çaykur Rizespor’umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensip anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig’de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."