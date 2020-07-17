Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray'ın pandemi öncesi yaptığı hesaplar, kötü gidişatla beraber suya düştü. Liglere ara verilmeden önce sarı-kırmızılılar yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluk planları yapıyordu. Ancak tam sekiz maçtır galibiyeti unutan Aslan, şampiyonluktan kopmakla kalmadı, Şampiyonlar Ligi umutlarını da tüketti. Devler Ligi'ne bu sezon katılamayacak olan sarı-kırmızılılar, yaklaşık 400 milyon liralık bir gelirden mahrum kalırken transferde en büyük kozlarından birini de kaybetmiş oldu. Görüştüğü oyuncuları Devler Ligi kozuyla cezbeden Cimbom, zirveden kopmasının bedelini transferde de ödeyecek. Zira anlaşma noktasına getirilen isimler, birer birer gelmekten vazgeçiyor.

> İşler iyice zorlaştı

Değişen yabancı kuralıyla birlikte sarı-kırmızılılar yerli yıldızlara yönelmişti. Almanya'da Düsseldorf ile daha önce görüşen yöneticiler Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ı kiralamak için pazarlıklara başlamıştı. Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesiyle bu oyuncuların gelme ihtimali de artmıştı. Ancak ligde işler kötü gidip de Devler Ligi elden kaçınca iki oyuncunun transferi zora girdi. Ayrıca sezon başında Şampiyonlar Ligi kozuyla Seri, Lemina ve Nzonzi gibi isimleri büyük takımlardan kiralayabilen sarı-kırmızılıların bu defa kiralık oyuncu konusunda zorlanacağı da aşikâr. Maddi anlamda sıkıntılar yaşayan yönetim, bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek.

G.SARAY'LA ANILIYORDU

Rodrigues gönderildi

∂ Süper Lig ekibi Ankaragücü adı G.Saray ve F.Bahçe'yle anılan Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti. Portekizli forvet son G.Saray maçı öncesi takım arkadaşı Ante Kulusic'le kavga etmiş ve kadro dışı kalmıştı. Sarı-lacivertli yönetim dün yaptığı toplantıda disiplinsiz tavırlarına devam eden oyuncuyu gönderme kararı aldı. Rodrigues A.Gücü formasıyla çıktığı 11 maçta, altı gol attı, iki de asist yaptı.

G.Saray bizim evimiz

Galatasaray önümüzdeki sezon hem yapacağı transferlerde hem de elinde tutacağı oyuncularda ince eleyip sık dokuyor. Senelik ücreti yüksek olan isimlerle yolların ayrılması da gündemde. Tabii ki bu oyuncuların başında ise yıllık 7 milyon avroyu bulan Radamel Falcao geliyor. Kolombiyalı yıldıza Arap kulüplerinin yanı sıra ABD'nin Inter Miami takımı da teklifte bulunmuştu.

> Gitmiyoruz

G.Saray'ın satarak para kazanmak hem de senelik ücretinden kurtulmak istediği Falcao'nun gitmeye niyetinin olmadığı ortaya çıktı. Radamel'in eşi Lorelei, sosyal medya hesabında yaptığı soru cevap bölümünde bir takipçisinin "Önümüzdeki sezon kalacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki. G.Saray bizim evimiz" diyerek ayrılmayacaklarını açıkladı.