Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip, 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Sivasspor A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 12. kez korona virüs testi yaptı.