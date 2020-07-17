Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ancak istediği maaşı alamayan Ömer Bayram Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Sabah'ın haberine göre, yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.

BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor. F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı.