TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor’u konuk edecek olan Osmanlıspor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Bugün yapılan testin sonucunda Başkent ekibinde 1 çalışanda Covid-19 tespit edildi.
Kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:
“17 Temmuz Cuma günü, Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda 1 çalışanımızda Covid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulanmaya başlamıştır.”
Osmanlıspor’da koronavirüs şoku!
17.07.2020 - 17:04 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor’da bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor’u konuk edecek olan Osmanlıspor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Bugün yapılan testin sonucunda Başkent ekibinde 1 çalışanda Covid-19 tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Osmanlıspor,koronavirüs,
718775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/718775.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
19
9
4
31
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
32
17
11
4
34
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
16
9
7
17
57
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
32
17
5
10
14
56
05
GALATASARAY A.Ş.
32
14
10
8
16
52
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
9
9
22
51
07
FENERBAHÇE A.Ş.
32
14
8
10
12
50
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
32
10
12
10
-2
42
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
10
11
11
-12
41
10
GÖZTEPE A.Ş.
32
10
9
13
-5
39
11
KASIMPAŞA A.Ş.
32
11
6
15
-6
39
12
GENÇLERBİRLİĞİ
32
9
9
14
-12
36
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
32
9
8
15
-15
35
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
32
7
12
13
-16
33
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
32
8
8
16
-3
32
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
9
5
18
-20
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
32
8
8
16
-30
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
32
6
11
15
-25
29
Süper Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
18.07.2020 21:00
Galatasaray - Göztepe
18.07.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kasimpaşa
19.07.2020 21:00
Rizespor - Yeni Malatyaspor
19.07.2020 21:00
Trabzonspor - Konyaspor
19.07.2020 21:00
Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor
19.07.2020 21:00
Sivasspor - Gençlerbirliği
19.07.2020 21:00
Beşiktaş - Fenerbahçe
19.07.2020 21:00
Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor
19.07.2020 21:00
Alanyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
33
18
9
6
18
63
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
17
8
8
13
59
03
ADANA DEMİRSPOR
33
16
10
7
25
58
04
AKHİSARSPOR
33
16
9
8
8
57
05
BURSASPOR
33
17
8
8
10
56
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
14
11
8
11
53
07
ALTAY
33
13
12
8
10
51
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
33
12
11
10
4
47
09
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
33
12
8
13
0
44
10
GİRESUNSPOR
33
12
8
13
-7
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
33
11
10
12
-4
43
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
9
13
11
5
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
33
9
11
13
-11
38
14
ALTINORDU
33
8
12
13
-7
36
15
BOLUSPOR
33
5
15
13
-14
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
33
7
9
17
-16
27
17
ADANASPOR A.Ş.
33
3
12
18
-22
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
7
6
20
-23
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor - Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor - Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor - ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor - Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük - Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor - Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor - Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor - Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor - Ekol Hastanesi Balikesirspor