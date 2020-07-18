Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Adın çıkacağına canın çıksın demişler... Emre Belözoğlu belki de bu durumu en çok ve yoğun yaşayan isimlerin başında geliyor. Agresif yapısı sebebiyle kariyeri boyunca birçok olayda başrol oynayan tecrübeli oyuncu bir kere daha istenmeyen haberlerle manşetlere konu oldu. Bugünün kaptanı, yarının sportif direktörü olan Emre Belözoğlu’nun önceki gün yapılan idmanda önce Nabil Dirar’a patladığı, Faslı yıldıza ağza alınmayacak küfürler eden tecrübeli oyuncunun daha sonra bütün takıma küfrettiği yazıldı. İkili arasındaki tartışmanın yumruklaşmaya vardığı iddia edildi.

> Yedek takım tepkisi

Tartışmanın odağında yine aynı isim olunca, ‘olağan şüpheli’ Emre Belözoğlu sosyal medyada âdeta lince uğradı. Ancak olayın perde arkası tam olarak şöyle; idmanda yaptığı hatalar sonrası Tahir Karapınar, Nabil Dirar’dan yedek takıma geçmesini istiyor. Rahat yapısıyla bilinen Faslı yıldız bu duruma gülerek karşılık verip “Ben en iyisi içeri geçeyim. Hatta iki gün izin yapayım” diyerek tepki gösteriyor. Tahir Hoca’nın “Sen bilirsin” cevabı üzerine de soyunma odasına doğru yöneliyor. İşte tam bu sırada olaya Emre müdahale ediyor. Kaptan’ın “ Ne yaptığını sanıyorsun, nereye gidiyorsun” çıkışıyla tansiyon tırmanıyor.

> Tatlıya bağlandı

Samandıra’da sesler yükselip karşılıklı küfürler ağızlardan çıkıyor. Ancak Emre’nin bütün takım arkadaşlarına küfrettiği, Dirar’la yumruklaştığı iddiaları olayın ‘sosu’ yapılıyor. Araya giren Tahir Karapınar, Dirar’ı soyunma odasına göndererek olayın büyümesini engellerken takımdaki diğer oyuncular da Faslı yıldıza tepki gösteriyor. İdman sonrası ise yapılan konuşmalarla konu tatlıya bağlanıyor. Taraflar arasında barış sağlanıyor. F.Bahçe Kulübü de resmî sitesinden tartışmayı doğrularken her takımda yaşanabilecek bir olayın abartılarak kamuoyuna aksettirildiğini ifade etti.

AYLIK OLAĞAN TOPLANTI

Online Divan Kurulu

∂ Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün internet üzerinden gerçekleştirilecek. Pandemi tedbirleri sebebiyle bir keredaha online yapılacak toplantı 11.00’de başlayacak. FB TV ve YouTube üzerinden naklen yayınlanacak toplantıyı Divan Başkanı Vefa Küçük evinden yönetecek.

STOPER MÜJDESİ

Falette-Serdar göreve

∂ Beşiktaş maçı öncesi Falette’in iyileşmesi yüzleri güldürdü. Serdar Aziz’in de cezasının bitmesiyle sarı-lacivertliler derbiye ideal stoperleriyle çıkacak. Fenerbahçe, pandemi sonrası üç maçı kaçıran Serdar’ın yokluğunda bir beraberlik, iki mağlubiyet yaşadı. Falette, ilk defa bir derbide forma giyecek.

Tartışmayı kim sızdırdı?

Fenerbahçe Kulübü, Emre ile Dirar arasındaki tartışmayı basına kimin sızdırdığını araştırıyor. Basına kapalı idmanda yaşananların, hem de abartılı bir şekilde haberlere konu olması kulüp içinde rahatsızlığa sebep oldu.

Yıpratılmak isteniyor

Emre Belözoğlu, agresif kişiliğiyle biliniyor ama oyuncuyu yakından tanıyanlar, Kaptan’ın takım içinde bu boyutta bir olaya karışmayacağı konusunda hemfikir. Yönetim de Emre’nin yıpratılmak istenildiğini düşünüyor.

Söylentilere cevap

Aralarında çok büyük bir kavga yaşandığı iddia edilen F.Bahçe'nin futbolcuları Emre Belözoğlu ile Dirar dünkü idmanda söylentilere cevap verdi. İki futbolcu da dünkü antrenmana çıktı hatta taktik çalışmada aynı takımda yer aldı.