Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihinde geçen yıl ilk defa çıktığı Süper Lig’de beklenen performansı gösteremeyerek TFF 1. Lig’e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, dün bir yıldır hasretini çektiği Süper Lig’e ikinci defa yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Ligin son haftasında ağırladığı Cesar Grup Ümraniyespor’u Emrah Başsan (2), Hamroun ve Sissoko’nun golleriyle 4-1 yenen mavi-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonunda Hatayspor’un ardından Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu. İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig’e yükseleceği, diğer 4 ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig’de, Cesar Grup Ümraniyespor’u yenerek puanını 62 yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci defa Süper Lig’de mücadele edecek.



> Şifo bu defa güldürdü

Sezona teknik direktör Muzaffer Bilazer ile giren Dadaşlar, ligin 4. haftasında Keçiörengücü’ne mağlup olunca yollarını ayırdı. Sonra Erkan Sözeri ile anlaşan mavi-beyazlı ekip, başarılı bir çıkış yakalayarak 2019-2020 sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamladı. Fakat 27. haftada yaşanan 3-1’lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti üzerine Sözeri ile de anlaşarak yollar ayrıldı. Geçen yıl Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalmalarının ardından takımı bırakan Mehmet Özdilek, Sözeri sonrası tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturdu ve bu defa takımı Süper Lig’e çıkardı.

> Sefa Tetik - Erzurum (İHA)



DEV EKRAN KURULDU

Meydanda izlediler

Erzurum’da vatandaşlar, Ümraniyespor maçını Havuzbaşı Kent Meydanı’na kurulan dev ekrandan izledi. Gelen şampiyonlukla birlikte büyük sevinç yaşayan Dadaşlar, davul zurna eşliğinde halaylar çekip, şehir genelinde araçlarını Erzurumspor bayraklarıyla süsleyerek tur attı.



SÜPER LİG’DE BAŞARILAR

Kasapoğlu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayınlayarak, Dadaşlar’a Süper Lig maçlarında başarılar diledi.



Bu şehre yakışır

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Şampiyon olduktan sonra konuşmak güzel. Bir senedir verilen emek var. Takım geçen sezon hak etmeden düşmüştü. Bu sene hak ederek Süper Lig’e çıktı. Bu şampiyonluk bu şehre yakışır” açıklaması yaptı.