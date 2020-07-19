Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galibiyeti unutan iki tarafın mücadelesinde Galatasaray, Göztepe’yi 3-1 yenerek hasretini sonlandırdı. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hayallerine haftalar önce veda eden sarı-kırmızılılar, hiç değilse UEFA umudunu sürdürmek için çıktığı mücadeleyi kazanmayı bildi. Maçın geneline bakarsak skoru hariç Aslan için aslında son haftaların karbon kopyası bir maçtı. Fatih Terim’in öğrencileri topa hakim oldu, yirminin üzerinde orta yaptı, ondan fazla şut çekti ama bu istatistikler skora yeteri kadar yansımadı. Aslında nedeni de çok belli; futbol forvetsiz olmuyor! Âdem ne kadar iyi niyetiyle mücadele etse de etkisi yeterli olmuyor. İlk yarının tek heyecanlı pozisyonunda 22’de Adem’in Beto’dan topu kapıp golü bulduğu pozisyonda VAR faulü tespit etti.



> Saracchi’nin füzesi

47’de Feghouli, Atınç’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Adem’in vuruşunu Beto çıkardı, ancak çizgiyi erken terk edince atış tekrarlandı. Bu sefer Belhanda kullandığı vuruşta top üst direkten dışarı gitti. 60’ta Göztepe savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine vuran Saracchi mükemmel bir gole imza attı: 1-0. 65’te Napoleoni’nin golünü VAR devreye girerek iptal etti. 77’de Murat’ın ortasında Marcao’yu geçen topu yine Napoleoni kafa vuruşuyla ağlara yolladı: 1-1. 81’de yayın üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Emre Akbaba klas şutladı: 2-1. Maçın son dakikasında Taylan’ın ‘al da at’ dediği pasında topu filelerle buluşturan Yunus skoru belirledi: 3-1.



ÜÇ VAR MÜDAHALESİ

En kritik karar

∂ Maçın hakemi Koray Gençerler dün üç defa VAR’dan yararlandı. Bunlardan en kritiği 66. dakikadaki Napoleoni’nin attığı golde yaşandı. Gençerler gol öncesinde Halil Akbunar’ın, Marcelo Saracchi’ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Oysa top Halil’in ayağından çıkmıştı. Bu pozisyon Göztepe kanadından büyük tepki çekti.



TERİM: MADDİ PROBLEMLER BÜYÜK

Yarayı kurutmalıyız

“Şampiyonlar Ligi’ne kalmak belki küçük yarayı pansuman etmek gibi olabilir”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından, “Bakalım ligi nerede bitireceğiz. Bu üç puan iyi oldu. En azından kötü gidişe dur dedik” derken, Feghouli’nin kulübe ihtar çekmesi konusunda, “Bu konularla ilgili yönetim açıklamayı yaptı. Birçok problem var, maddi ve manevi sıkıntılar. Önümüzdeki yılları iyi planlamak lazım. Bunların hepsini aşmamız lazım. Bu ekonomik ortamda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak belki küçük yarayı pansuman etmek gibi olabilir. Ancak yarayı kurutmak için neler yapılmalı? Bunun kaygısını duymalıyız” şeklinde konuştu.



Seneye görün

Dün şık bir gol atan Marcelo Saracchi, “Kazanmamız çok önemliydi. Uzun süredir kazanamıyorduk. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi. Gol attığım için de mutluyum ama önemli olan galip gelmekti. Siz beni seneye görün, çok daha iyi olacağım” açıklaması yaptı.



GÖZTEPE’DE HAKEM İSYANI

Utanç duyuyoruz

∂ Göztepe’nin sorumlusu Ersan Parlatan, sayılmayan golleri ile ilgili yaptığı yorumda “Bunlar nasıl kararlar? Utanç duyuyoruz böyle kararlardan gerçekten. Oyuncumuz orada yere basarken ayağını nereye götürebilir” sözlerini kullandı.



G.ANTEP FK EVİNDE K.PAŞA’YLA YENİŞEMEDİ

Puanları paylaştılar

Ligin iki rahat takımının maçında ev sahibi, Thiam’ın iki golüne Muhammet Demir ve Maxim’le karşılık verdi

Ligin hedefi kalmayan iki takımının maçında Gaziantep FK evinde Kasımpaşa ile puanları paylaştı: 2-2. Ev sahibi 6. dakikada öne geçti. Muhammet Demir’in kafa vuruşu kaleci Ramazan Köse’den döndü; Antepli oyuncu tekrar tamamladı: 1-0. Üç dakika sonrasında Yusuf Erdoğan’ın ortasında ön direkte Gohou topa dokunamadı; Thiam kolay bir gol attı: 1-1. 37’de Aytaç’ın pasıyla buluşan Thiam, karşı karşıya pozisyonda kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2. 78’deki Meriah’ın büyük hatasında topla buluşan Maxim, kaleciden sıyrılıp topu boş filelere gönderdi ve skoru ilan etti: 2-2.