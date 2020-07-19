Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor'un Eskişehirspor'u 3-0 yenmesiyle küme düştü.
Osmanlıspor küme düştü
19.07.2020 - 19:28 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor'un Eskişehirspor'u 3-0 yenmesiyle küme düştü.
Etiketler : osmanlıspor,tff 1. lig,
719230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/719230.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
19
9
4
31
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
32
17
11
4
34
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
16
9
7
17
57
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
32
17
5
10
14
56
05
GALATASARAY A.Ş.
33
15
10
8
18
55
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
9
9
22
51
07
FENERBAHÇE A.Ş.
32
14
8
10
12
50
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
10
13
10
-2
43
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
10
11
11
-12
41
10
KASIMPAŞA A.Ş.
33
11
7
15
-6
40
11
GÖZTEPE A.Ş.
33
10
9
14
-7
39
12
GENÇLERBİRLİĞİ
32
9
9
14
-12
36
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
32
9
8
15
-15
35
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
32
7
12
13
-16
33
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
32
8
8
16
-3
32
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
9
5
18
-20
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
32
8
8
16
-30
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
32
6
11
15
-25
29
Süper Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
18.07.2020 21:00
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
18.07.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 2 Kasimpaşa
19.07.2020 21:00
Rizespor - Yeni Malatyaspor
19.07.2020 21:00
Trabzonspor - Konyaspor
19.07.2020 21:00
Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor
19.07.2020 21:00
Sivasspor - Gençlerbirliği
19.07.2020 21:00
Beşiktaş - Fenerbahçe
19.07.2020 21:00
Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor
19.07.2020 21:00
Alanyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
34
19
9
6
20
66
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
18
8
8
16
62
03
ADANA DEMİRSPOR
34
17
10
7
28
61
04
AKHİSARSPOR
34
16
9
9
7
57
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
15
11
8
14
56
06
BURSASPOR
34
17
8
9
8
56
07
ALTAY
34
14
12
8
11
54
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
34
13
11
10
5
50
09
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
10
GİRESUNSPOR
34
12
8
14
-8
44
11
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
34
12
8
14
-3
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
9
13
12
2
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
33
9
11
13
-11
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
33
5
15
13
-14
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
33
7
9
17
-16
27
17
ADANASPOR A.Ş.
34
3
12
19
-25
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
7
6
20
-23
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor 1 - 2 Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor 4 - 1 ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor 3 - 4 Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor 3 - 0 Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor - Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor - Ekol Hastanesi Balikesirspor