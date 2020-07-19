Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI ANLATIM

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Dönen topu önünde bulan Badou Ndiaye'nin vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

44'Ceza alanında topla buluşan Caleb Ekuban'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Nejc Skubic'den geri geliyor.

42'Ömer Ali Şahiner golde asisti yapan oyuncu oluyor.

42'GOOOLL!!! İttifak Holding Konyaspor, Rijad Bajic'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner ilerleyerek ceza alanına ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Rijad Bajic'in, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

32'Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ'ın son çizgiye inerek içeri çevirdiği ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

31'Maçın yaklaşık 3'te 1'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde az farkla İttifak Holding Konyaspor'un üstünlüğü bulunuyor.

27'Dönen topu önünde bulan Marko Jevtovic'in altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

27'Jens Jonsson'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Deni Milosevic, topu düzelterek sol çaprazdan sert bir vuruş yapıyor. Açıyı iyi kapatan Uğurcan Çakır topu çelmeyi başarıyor.

25'Caleb Ekuban, itirazları nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

23'Sağ kanatta Badou Ndiaye'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Alexander Sörloth için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

20'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Marko Jevtovic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

20'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Marin Anicic kafayla topu kornere gönderiyor.

17'Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

12'Caleb Ekuban golde asisti yapan oyuncu oluyor.

12'GOOOLL!!! Trabzonspor, Alexander Sörloth'un golü ile maçta öne geçiyor. Orta sahada topla buluşan Caleb Ekuban rakiplerini ekarte ederek ilerliyor ve sol çaprazdan sağ ayağının dışıyla Alexander Sörloth'a şık bir pas bırakıyor. Ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Alexander Sörloth, kalesini terk eden Ertuğrul Taşkıran'ı ekarte ederek sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

10'Abdülkadir Ömür'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Caleb Ekuban'ın, dönerek penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta Ertuğrul Taşkıran topa hakim olmayı başarıyor.

8'Caleb Ekuban'ın pasıyla topla buluşan Manuel Da Costa'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

6'Alper Uludağ'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in, hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

4'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Marin Anicic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Hakem Atilla Karaoğlan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk İttifak Holding Konyaspor başlıyor.