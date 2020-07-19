Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45'Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

45'Medipol Başakşehir takımından Gael Clichy sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45'Edin Visca ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

45'İrfan Can Kahveci önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

42'Medipol Başakşehir takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Junior Caiçara geçiyor.

42'Hes Kablo Kayserispor takımında Brice Dja Djedje orta saha çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

41'Hes Kablo Kayserispor takımından Pedro Henrique sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

37'Edin Visca penaltı vuruşundan yararlanamayan isim.

33'Hakem, Cristian Sapunaru tarafından penaltı noktası çevresinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Oyuna Medipol Başakşehir takımı başlayacak.

33'Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

32'Enzo Crivelli altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

32'Sağ çaprazdan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

32'Medipol Başakşehir, Edin Visca ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

31'Pedro Henrique ile Mahmut Tekdemir arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Pedro Henrique. Taç çizgisine yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

31'Hasan Hüseyin Acar, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

31'Hes Kablo Kayserispor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Hes Kablo Kayserispor adına Hasan Hüseyin Acar kullanacak.

30'Pedro Henrique, Alexandu Epureanu tarafından faulle durduruluyor. Hes Kablo Kayserispor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

30'Medipol Başakşehir takımında Alexandu Epureanu, sarı kart görüyor.

29'Sol çaprazdan Yasir Subaşı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

25'Junior Caiçara altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

25'Hes Kablo Kayserispor takımından Miguel Lopes sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

23'Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Junior Caiçara tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

19'GOOOLL!! Mahmut Tekdemir takımını öne geçiren golü atıyor.

18'Hes Kablo Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Miguel Lopes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

16'Hes Kablo Kayserispor takımında Gustavo Campanharo faul yapıyor.

15'Hes Kablo Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Artem Kravets tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

14'Eljero Elia altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

11'Medipol Başakşehir takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.

11'Mahmut Tekdemir, orta yuvarlakta Brice Dja Djedje tarafından faule maruz kalıyor.

10'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Junior Caiçara ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

8'Hes Kablo Kayserispor, Silviu Lung ile serbest vuruş kullanacak.

6'Silviu Lung, penaltı noktası çevresinde Enzo Crivelli tarafından faule maruz kalıyor.

6'Sol çaprazdan Gael Clichy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5'Medipol Başakşehir takımından Eljero Elia sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

4'Medipol Başakşehir, Eljero Elia ile köşe vuruşu kullanıyor.

4'Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

4'Medipol Başakşehir takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Junior Caiçara.

4'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Pedro Henrique – Edin Visca mücadelesinde hakem Ali Şansalan, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

1'Demba Ba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.