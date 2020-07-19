Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

45'Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 3 dakikalık uzatma süresi ekleniyor.

45'Tyler Boyd'un ceza sahası dışından çektiği şut etkili olmuyor ve Serdar Aziz'den geri dönüyor.

43'Sağ kanat taç çizgisi yakınında topla buluşan Jeremain Lens için ofsayt bayrağı kalkıyor.

41'Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışı sol çarprazından çektiği şutta top Beşiktaş savunmasından geri dönüyor.

35'Kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in ceza sahasına tehlikeli gönderdiği topu Altay uzaklaştırıyor. Altay'ın uzaklaştırdığı top ise Tyler Boyd'un önüne düşüyor. Boyd'un çektiği şutu Altay güzel bir şekilde kurtarıyor ve mutlak bir gol şansını önlemiş oluyor.

33'Deniz'in çektiği şutta defanstan dönen top, penaltı noktası üzerinde Emre Belözoğlu'nun önünde kalıyor. Emre'nin çektiği şutta top az farkla üstten auta çıkıyor.

31'Gökhan Gönül'ün Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı yerden müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler sarı kartını Gökhan'a gösteriyor.

27'Jeremain Lens eliyle Hasan Ali Kaldırım'ın yüzüne yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

25'Vedat Muriqi'nin Domagoj Vida'ya yaptığı arkadan sert müdahale sonrasında Halil Umut Meler önce sarı karı kartını çıkarıyor. VAR odasından gelen uyarı sonrasında Halil Umut Meler pozisyonu tekrar izleyip kırmızı kartını Vedat Muriqi'ye gösteriyor.

19'Vedat Muriqi'nin çektiği şutta Ersin'den dönen top Emre Belözoğlu'nun önünde kalıyor. Emre'nin cez sahası içi sol çarprazından çektiği şutu Ersin tekrar güzel bir kurtarış ile kornere çeliyor.

19'Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada, Vedat Muriqi topu önce kontrol ediyor ve sonrasında şutunu çekiyor. Vedat'ın şutunu Ersin çok güzel şekilde çıkarıyor.

18'Beşiktaş Vida ile gol çok yaklaşıyor. Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Vida kafa vuruşunu yapıyor ama top kalenin yanından auta çıkıyor.

13'Serdar Aziz'in uzun gönderdiği topta Vedat Muriqi ceza sahası içinde topla buluşuyor. Vedat'ın kalecinin üzerinden göndermeye çalıştığı pası Gökhan Gönül uzaklaştırıyor. Gökhan'ın uzaklaştırdığı top ise Ozan'ın önünde kalıyor. Ozan'ın ceza sahası dışından bekletmeden çektiği şut ise Beşiktaş defansından geri dönüyor.

12'Fenerbahçe ceza sahası önünde Jeremain Lens'in Tolga Ciğerci'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çalıyor.

10'Fenerbahçe'nin kullandığı korner vuruşunda Vida topu ceza sahası dışına uzaklaştırıyor. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün şutu üstten farklı şekilde auta çıkıyor.

8'Savunmanın uzaklaştıramadığı top, Deniz Türüç'ün önünde kalıyor. Deniz'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ersin güçlükle uzaklaştırıyor. Ersin'in uzaklaştırdığı topu ise Gökhan Gönül kornere gönderiyor.

5'Tolga Ciğerci'nin Jeremain Lens'e yaptığı müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çalıyor.

3'Maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geliyor. Sol kanattan gelişen atakta, ceza sahasına gönderilen topta Deniz Türüç gelişine şutunu çekiyor ama top Gökhan Gönül'den dönüyor.

1'Halil Umut Meler düdüğünü çalıyor ve Fenerbahçeli oyuncuların vuruşu ile karşılaşmanın ilk yarısı başlıyor.