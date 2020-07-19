Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandı ve Süper Lig'deki 6. şampiyon oldu.
Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından Başakşehir şampiyonluğu garantiledi.
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Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandı ve Süper Lig'deki 6. şampiyon oldu.
Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından Başakşehir şampiyonluğu garantiledi.
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