Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15. dakikada Pinto, sağdan kullandığı köşe vuruşunda uzak noktaya ortasını yaptı. Kulusic'in kafa vuruşunda Ferhat Kaplan'ı geçen topu kale önünde Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.

26. dakikada Rivas'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. İkinci pozisyonda yakın mesafeden Faty şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti.

31. dakikada soldan ceza sahasına giren Doğukan Sinik topu içeriye çevirdi. Bünyamin Balcı'nın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

47. dakikada Pinto'nun kullandığı kornerde Kulusic boş durumda kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

57. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Pinton'un soldan ceza sahasına yaptığı ortada, müsait durumdaki Rivas'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci gole izin vermedi.

63. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşta kaleci Friedrich, topu son anda kornere çeldi.

68. dakikada Pinto'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ferhat Kaplan, uzak köşeye giden topu kornere gönderdi.

69. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Amilton'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Fredy'nin çektiği şutta kaleci gole izin vermedi.

75. dakikada ev sahibi ekip, İlhan Parlak ile öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Lukasik'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan İlhan Parlak, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

85. dakikada savunmanın hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, Friedrich'i geçemedi.

90+3. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Yine kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, topu bu kez filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 29 puanda kalan MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, karşılaşmanın son bölümünde kısa süreli gerginlik yaşandı.