Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek puanını 35'e yükseltti.

1. dakikada Fofana'nın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Robin Yalçın'ın bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.

4. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Fofana'nın direk dibine sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Gökhan Töre rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinde plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ taraftan Moroziuk'un altıpas içerisine ortasında boş pozisyonda Skoda kafa ile topu filelere gönderdi. 1-0

31. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Samudio'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in bekletmeden vuruşunda, Hafez'e çarpan top kaleci Farnolle'yi yanıltarak filelere gitti: 2-0

36. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Melnjak'ın Chebake tarafından düşürülmesine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0

43. dakikada Skoda'nın pasında ceza sahası sol çaprazında Garmash'ın vuruşunda top kaleci Farnolle'nin ayaklarından dönerek aynı futbolcunun önünde kaldı. Bu futbolcunun bir kaza daha vuruşunda Farnolle'nin tokatladığı meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Garmash'ın üçüncü kez kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56. dakikada Skoda'nın defansın arkasında pasına hareketlenerek ceza sahası içerisine giren Samudio'nun vuruunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

76. dakikada Melnjak'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Vetrih'in kaleci ile karşı karşıya yerden vuruşunda Farnolle yatarak topu ayakları ile çelmeyi başardı.

78. dakikada Samudio'nun defansın arkasına pasında ceza sahası içerisine girdikten sonra Boldrin'in direk dibine plase vuruşunda kaleci Farnolle, yatarak topu kornere çeldi.

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.