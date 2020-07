Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnanılmaz bir Başakşehir hikâyesi bu... Süper Lig’in, G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspordan sonra 6. şampiyonu oldular... Fakat bu serüvenin arkasında uzun ve yorucu bir emek var... Öyle ki uzun vadeli plan programın ilmek ilmek işlenmesiyle geldi bu kupa. Yakın yıllarda sinyalini vere vere ligimiz altıncı kralına kavuştu. Son üç sezonda iki ikinciliğiyle Beşiktaş ve G.Saray’a kaptırılıp kıl payıyla kaçan şampiyonluk ve bir de üçüncülüğü var Boz Baykuşların. Yılmadılar didindiler, istikrarlı çizgilerini bozmadılar ve dün Kayseri’yi yenerek şampiyonluk turunu attılar. Tebrikler Boz Baykuşlar... Sonuna kadar hak ettiniz...



> İlmek ilmek başarı

2013-14 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele veren o zamanki ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cihat Arslan’la yeniden Süper Lig’e çıktı. Ardından bu şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden Abdullah Avcı ikinci defa geçti direksiyona ve her yıl üstüne koyarak geldiler. Ki aynı Avcı, 2006-07 sezonunda takımı Süper Lig’e çıkarıp masalı başlatmıştı. Gittikçe güçlenen takım yukarıda kaydettiğimiz son üç sezonda ‘ben şampiyon olacağım’ diyordu âdeta. Ve bu sezona Okan Buruk’la başlayan Başakşehir ilk haftalarda önce bir tökezledi. Sonrasında istikrarıyla ipi göğüsledi. Takım UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna devam ediyor...



Avcı’ya teşekkürler

Okan Burak şampiyonluk coşkusunu yaşarken vefayı da elden bırakmadı. Okan Hoca, “Bu şampiyonluğun karşılığı yok, çok uzun bir yol aldık. Birçok kişinin emeği var, futbolcular, başkan, yönetim, kulüp çalışanları... Ama en değerlisi ailelerimiz, hep bizim yanımızda oldu. Bir teşekkürü de Abdullah Avcı’ya etmek gerekiyor, bu takım üstünde çok büyük bir emeği var” şeklinde konuştu.



İRFAN CAN: ÇOK İSTİYORDUK

Rüya gibi şampiyonluk

Başakşehir’in başarı orta saha oyuncusu İrfan Can, “Başakşehir’e geldiğimden beri bu şampiyonluğu istiyorduk. Sonuna kadar gelip olmuyordu. Bu sene oldu. Rüya gibi. İnşallah bu kulüp daha iyilerini de yaşar. Çok mutluyum” açıklaması yaptı.



TOPAL: TADINI ÇIKARACAĞIZ

En güzel günüm

Tecrübeli yıldız Mehmet Topal, “Bu akşam hayatımın en güzel günlerinden bir tanesi. Rekorlar önemli değil, önemli olan bu takımın şampiyon olmasıydı. Bu hafta bu şampiyonluğun tadını çıkaracağız. Sonra Avrupa Ligi’ni düşüneceğiz” dedi.



DEVLER LİGİ MÜZİĞİ

Maç bitti, coşku büyük

Maçın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadyumu tribünlerine ‘Şampiyon Başakşehir’ pankartı asılırken, saha kenarında ışık ve alev şovu gösterileri yapıldı. Stadyum hoparlöründen şampiyonluk şarkıları ve UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.