Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde şampiyonluğun kaçmasıyla beklenen oldu ve Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Çimşir, Denizli maçı sonrası 'demek ki beceremedim' diyerek özür dileyip istifa etmiş fakat Ahmet Ağaoğlu yönetimi istifayı yalanlasa da sonrasında hocanın geleceğini masaya yatırmıştı. Konyaspor mağlubiyeti sonrası ise karar verildi ve Çimşir ile yollar ayrıldı. Genç çalıştırıcıya tazminat ödenmeyecek.

> Newton yönetecek

Bordo-mavililer ligde Kayserispor ve kupa finalindeki Alanyaspor maçına yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacak. Çimşir'in yerine düşünülen isimlerin arasında Abdullah Avcı favori. Plaselerin ise Şota ve Samet Aybaba olduğu iddia edildi. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı'nın da Trabzonspor'a sıcak baktığı belirtildi. Fakat taraftarların Şota'yı istediği biliniyor. Ağaoğlu'nun sezon bittikten sonra yeni hocaya karar vermesi bekleniyor.