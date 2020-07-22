Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fransa yolcusu... Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla mutsuz olduğunu ima eden 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fransız ekiplerinden Lille ile transfer görüşmelerine başladı. Beşiktaş'tan 12 milyon TL alacağı bulunan Burak'ın bonservisine karşılık 6 milyon TL talep ettiği ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetimin bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.