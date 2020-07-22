Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fransa yolcusu... Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla mutsuz olduğunu ima eden 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fransız ekiplerinden Lille ile transfer görüşmelerine başladı. Beşiktaş'tan 12 milyon TL alacağı bulunan Burak'ın bonservisine karşılık 6 milyon TL talep ettiği ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetimin bu teklife sıcak baktığı bildirildi.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Burak Yılmaz'a Beşiktaş'tan izin çıktı
22.07.2020 - 19:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından, "Dile getirmek istediğim çok konu var ama bugün yeri olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz gündem oluşturmak istemiyorum" açıklamasın ardından Fransa ekiplerinden Lille görüşmelere başlayan Burak Yılmaz'a siyah-beyazlı kulüpten izin çıktı.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fransa yolcusu... Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla mutsuz olduğunu ima eden 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fransız ekiplerinden Lille ile transfer görüşmelerine başladı. Beşiktaş'tan 12 milyon TL alacağı bulunan Burak'ın bonservisine karşılık 6 milyon TL talep ettiği ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetimin bu teklife sıcak baktığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Burak Yılmaz,Beşiktaş,izin,
719978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/719978.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
33
20
9
4
32
69
02
TRABZONSPOR A.Ş.
33
17
11
5
33
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
17
9
7
19
60
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
33
18
5
10
16
59
05
GALATASARAY A.Ş.
33
15
10
8
18
55
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
33
15
9
9
23
54
07
FENERBAHÇE A.Ş.
33
14
8
11
10
50
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
33
11
11
11
-11
44
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
10
13
10
-2
43
10
KASIMPAŞA A.Ş.
33
11
7
15
-6
40
11
GÖZTEPE A.Ş.
33
10
9
14
-7
39
12
GENÇLERBİRLİĞİ
33
9
9
15
-14
36
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
8
12
13
-15
36
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
33
9
8
16
-16
35
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
33
10
5
18
-17
35
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
33
8
8
17
-6
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
8
17
-31
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
33
6
11
16
-26
29
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
24.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Galatasaray
25.07.2020 21:00
Göztepe - Sivasspor
25.07.2020 21:00
Gençlerbirliği - Beşiktaş
25.07.2020 21:00
Denizlispor - Ankaragücü
25.07.2020 21:00
Konyaspor - Alanyaspor
25.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
25.07.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
25.07.2020 21:00
Fenerbahçe - Rizespor
26.07.2020 17:00
Kasimpaşa - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
34
19
9
6
20
66
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
18
8
8
16
62
03
ADANA DEMİRSPOR
34
17
10
7
28
61
04
AKHİSARSPOR
34
16
9
9
7
57
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
15
11
8
14
56
06
BURSASPOR
34
17
8
9
8
56
07
ALTAY
34
14
12
8
11
54
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
34
13
11
10
5
50
09
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
10
GİRESUNSPOR
34
12
8
14
-8
44
11
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
34
12
8
14
-3
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
9
13
12
2
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
34
9
11
14
-12
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
34
6
15
13
-11
33
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
34
8
9
17
-15
30
17
ADANASPOR A.Ş.
34
3
12
19
-25
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
7
6
21
-26
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor 1 - 2 Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor 4 - 1 ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor 3 - 4 Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor 3 - 0 Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor 0 - 3 Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor 4 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor