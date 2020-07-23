Futbol kulüplerinin önemli gelir kaynaklarından olan sponsorluk gelirleri takımların gücüne güç katıyor. KPMG Football Benchmark ekibi de Avrupa'nın 7 büyük ligindeki kulüplerin forma sponsorluk gelirlerini inceledi. Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar, toplam 833 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle zirvede yer alıyor. Ligde yer alan 20 kulübün göğüs sponsorluğu kazancı toplam 398 milyon euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 435 milyon euroya ulaşıyor.

La Liga'yı Real ve Barça taşıyor
Premier Lig'in ardından İspanya La Liga kulüpleri 436 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle ikinci sırada yer alıyor. İspanyol kulüplerinin ana sponsorluk gelirleri 171 milyon euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 265 milyon euro. 171 milyon euroluk ana sponsorluk gelirlerinden Real Madrid 70 milyon euro, Barcelona 55 milyon euro alıyor.

Süper Lig’in toplamı bir Etihad kadar
Süper Ligi'nin sponsorluk gelirleri ise Avrupa’ya oranla hayli düşük. 18 kulübün forma göğüs sponsorluk geliri 24 milyon euroyken, yan sponsorlardan kazancı ise 28 milyon euro. Yani Süper Lig kulüplerinin 52 milyon euroluk toplam forma geliri, Manchester City'nin Etihad’dan sadece göğüs sponsorluğu için aldığı 51.3 milyon euro kadar.
Avrupa'nın en büyük 7 liginin forma sponsorluk gelirleri şöyle:

                                      Ana Forma Sponsorluk Geliri (€)                      Diğer Forma Sponsorluk Geliri (€)
Premier Lig (İngiltere):                      398 milyon                                                        435 milyon
La Liga (İspanya):                             171 milyon                                                        265 milyon
Bundesliga (Almanya):                      166 milyon                                                        123 milyon
Serie A (İtalya):                                 132 milyon                                                         116 milyon
Ligue 1 (Fransa):                                82 milyon                                                           66 milyon
Süper Lig (Türkiye):                            24 milyon                                                           28 milyon
Eredivisie (Hollanda):                          21 milyon                                                           20 milyon

Forma sponsorluğundan en çok kazanan 10 kulüp şu şekilde:
                                      Ana Forma Sponsorluk Geliri (€)                      Diğer Forma Sponsorluk Geliri (€)
Real Madrid:                                         70 milyon                                                         120 milyon
Barcelona:                                            55 milyon                                                         105 milyon
Manchester United:                            71.3 milyon                                                        85.4 milyon
Manchester City:                                51.3 milyon                                                        74.1 milyon
Arsenal:                                              45.6 milyon                                                        68.4 milyon
Chelsea:                                             45.6 milyon                                                        68.4 milyon
Liverpool:                                            45.6 milyon                                                        51.3 milyon
Bayern Münih:                                      35 milyon                                                            60 milyon
Juventus:                                              42 milyon                                                            51 milyon
Tottenham:                                         45.6 milyon                                                         34.2 milyon