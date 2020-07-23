Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdığını açıkladı.
Hatayspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı
23.07.2020 - 14:54 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Teknik Direktör Mehmet Altıparmak,Hatayspor,
720188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/720188.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
33
20
9
4
32
69
02
TRABZONSPOR A.Ş.
33
17
11
5
33
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
17
9
7
19
60
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
33
18
5
10
16
59
05
GALATASARAY A.Ş.
33
15
10
8
18
55
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
33
15
9
9
23
54
07
FENERBAHÇE A.Ş.
33
14
8
11
10
50
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
33
11
11
11
-11
44
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
10
13
10
-2
43
10
KASIMPAŞA A.Ş.
33
11
7
15
-6
40
11
GÖZTEPE A.Ş.
33
10
9
14
-7
39
12
GENÇLERBİRLİĞİ
33
9
9
15
-14
36
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
8
12
13
-15
36
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
33
9
8
16
-16
35
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
33
10
5
18
-17
35
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
33
8
8
17
-6
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
8
17
-31
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
33
6
11
16
-26
29
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
24.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Galatasaray
25.07.2020 21:00
Göztepe - Sivasspor
25.07.2020 21:00
Gençlerbirliği - Beşiktaş
25.07.2020 21:00
Denizlispor - Ankaragücü
25.07.2020 21:00
Konyaspor - Alanyaspor
25.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
25.07.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
25.07.2020 21:00
Fenerbahçe - Rizespor
26.07.2020 17:00
Kasimpaşa - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
34
19
9
6
20
66
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
18
8
8
16
62
03
ADANA DEMİRSPOR
34
17
10
7
28
61
04
AKHİSARSPOR
34
16
9
9
7
57
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
15
11
8
14
56
06
BURSASPOR
34
17
8
9
8
56
07
ALTAY
34
14
12
8
11
54
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
34
13
11
10
5
50
09
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
10
GİRESUNSPOR
34
12
8
14
-8
44
11
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
34
12
8
14
-3
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
9
13
12
2
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
34
9
11
14
-12
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
34
6
15
13
-11
33
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
34
8
9
17
-15
30
17
ADANASPOR A.Ş.
34
3
12
19
-25
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
7
6
21
-26
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor 1 - 2 Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor 4 - 1 ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor 3 - 4 Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor 3 - 0 Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor 0 - 3 Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor 4 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor